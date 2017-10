Nie tylko STRAUSS… GALA

Straussowska Orkiestra Festiwalowa pod dyrekcją Hansa-Petera Mansera oraz znakomici soliści – Anita Maszczyk, Monika Piechaczek, Anna Jankowiak, Jarosław Zawartko, Tomasz Tracz – w nowym projekcie koncertowym – Nie tylko STRAUSS GALA.

Już dziś zapraszamy Państwa do Wiednia, gdzie od blisko 150 lat niezmiennie na balach króluje walc, a melodie operetkowe nuci niemal każdy mieszkaniec tego miasta. Również i nasz wieczór koncertowy wypełni muzyka najsłynniejszych twórców przebojów operetkowych – Straussa, Lehara i Kalmana. Nie tylko STRAUSS GALA to niemal dwie godziny znakomitej zabawy publiczności z solistami, bo któż nie zakołysze się choćby do takich popularnych, jak „Usta milczą, dusza śpiewa”, czy „Wielka sława to żart”. W programie obok operetek – Hrabina Marica, Wesoła wdówka, Bal w Savoyu, Giuditta, Księżniczka czardasza, Kraina uśmiechu, Baron cygański, Zemsta nietoperza – znajdą się również fragmenty musicali – My fair Lady, Skrzypek na dachu, West side story, a także Czardasz Montiego oraz straussowskie polki, czardasze i walce.

Filharmonia Podkarpacka 17.10.2017 r. godz. 19:00

Bilety: 75 zł, 95 zł, 115 zł

Sprzedaż: kasa Filharmonii, kasa Podziemnej Trasy Turystycznej, salony Empik, eventim.pl, kupbilecik.pl

ORGANIZATOR (+telefon): Agencja Artystyczna Pro Musica sp. z o.o., tel. 71 337 32 08

CZAS TRWANIA: 2 h 15 min