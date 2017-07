Nie wszyscy maturzyści zdali egzamin dojrzałości

PODKARPACIE. RZESZÓW. Do matury na Podkarpaciu podeszło ponad 17 tys. absolwentów szkół średnich.

Na ponad 17 tys. absolwentów szkół średnich maturę zdało jedynie 78 proc. Ponad 2,6 tys. osób będzie mogło przystąpić do poprawki w sierpniu. Zdecydowanie lepiej poradzili sobie absolwenci liceów ogólnokształcących (85 proc.) niż absolwenci techników (66 proc.) W Rzeszowie egzamin dojrzałości zdało ponad 87 proc. maturzystów.

Wszyscy absolwenci, którzy ukończyli szkołę w 2017 r., obowiązkowo przystępowali do egzaminu maturalnego: z języka polskiego (pisemnie i ustnie), wybranego języka obcego nowożytnego (pisemnie i ustnie), matematyki (pisemnie).

Do matury podeszło w tym roku 10 tys. 585 absolwentów liceów ogólnokształcących, z tego 9 tys. 29 osób zdało egzamin (85 proc.), a 1060 (10 proc.) może przystąpić do poprawki w sierpniu. Gorzej wypadli absolwenci techników, których na tegorocznych maturach było 6 tys. 438. 4 tys. 229 osób (66 proc.) zdało egzamin dojrzałości, a 1 tys. 548 (24 proc.) może przystąpić do poprawki.

Rzeszów powyżej średniej

Maturzyści ze stolicy Podkarpacia poradzili sobie lepiej, bo na 2 tys. 852 osoby egzamin zdały 2 tys. 492 osoby, czyli ponad 87 proc. Również tutaj lepiej poradzili sobie absolwenci liceów ogólnokształcących (ponad 93 proc.) niż techników (ponad 76 proc.).

Najwięcej sukcesów odnieśli absolwenci: II Liceum Ogólnokształcącego (99,18 proc.), IV Liceum Ogólnokształcącego (99,14 proc.), I Liceum Ogólnokształcącego (98,97 proc.), III Liceum Ogólnokształcącego (98,10 proc.), Technikum nr 9 (96,43 proc.), VI Liceum Ogólnokształcącego (95,91 proc.), Technikum nr 7 (95,83 proc.), Technikum nr 12 (91,67 proc.) i Technikum nr 1 (90,48 proc.).

Blanka Szlachcińska