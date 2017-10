Nie wycofam się w razie spadku

ŻUŻEL. Rozmowa z IRENEUSZEM NAWROCKIM, biznesmenem zainteresowanym przejęciem Speedway Stali Rzeszów S.A.

Pierwszy mecz barażowy pomiędzy Stalą Rzeszów, a Speed Car Motorem Lublin oglądał m.in. pochodzący z Bielska-Białej biznesmen, działający w branży deweloperskiej, który nosi się z zamiarem zainwestowania w rzeszowskim żużel. – Z tych planów nie wycofam się w razie spadku do II ligi – deklaruje IRENEUSZ NAWROCKI.

- Co Pan czuł, widząc jak drużyna, którą zamierza sponsorować dostaje tęgie lanie od II-ligowca z Lublina i ostatecznie przegrywa 38-52?

- Szlag mnie trafiał i cały się telepałem, jak oglądałem to wszystko!

- Pana zdaniem, co mogło być przyczyną klęski Stali w tym meczu?

- Nie wiem czy istotnie nasi niektórzy zawodnicy byli w tak słabej dyspozycji czy zadziałały inne czynniki, o których nie chcę mówić, nie mając 100-procentowych dowodów.

- Porażka Stali, a przede wszystkim jej styl nie zraziły Pana do rzeszowskiego żużla?

- To trudne pytanie. Moje założenia były takie, aby zreformować trochę rzeszowski żużel, doprowadzić w przyszłym sezonie do wygrania Nice 1. Ligi Żużlowej i awansu do PGE Ekstraligi. Zaczęliśmy już nawet rozmowy z zawodnikami z górnej półki, aby wzmocnić skład. Niestety, niedzielny występ troszkę skomplikował te plany, ale ich nie zniweczył.

CAŁĄ ROZMOWĘ PRZECZYTASZ W ŚRODOWYM, PAPIEROWYM WYDANIU SUPER NOWOŚCI.