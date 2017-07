Niebezpieczne zabawy na dachu

SANOK. Młodzież zrobiła sobie na dachu plac zabaw.

Dzieci i młodzież urządzają sobie niebezpieczne rozrywki na dachu parkingu wielopoziomowego. Przechodzą przez barierki i spacerują po gzymsie, wspinają się na okratowania na wentylatory, uprawiają parkour. Finał takich zabaw może być tragiczny.

Administratorem parkingu jest Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej. Obiekt jest wprawdzie monitorowany, ale oko kamery nie wszędzie sięga. – Nasi pracownicy jeśli widzą coś nagannego, na bieżąco interweniują, ale nie jesteśmy w stanie monitorować dachu przez cały czas – mówi Wiesław Pyrcak z SPGM.

- Nie jesteśmy też w stanie przewidzieć wszystkich nieracjonalnych zachowań osób, które przebywają na dachu obiektu. Po to są balustrady, aby ich nie przekraczać – zaznacza nasz rozmówca.

Nadzorca parkingu, pan Biesiada, przyznaje, że problem jest duży. – Młodzież zrobiła sobie na dachu plac zabaw. Potrafili nawet ławkę, którą mieliśmy na parkingu, położyć na gzymsie i tam siedzieć – opowiada. – Sytuacja jest groźna, bo można spaść z wysokości na beton – dodaje.

Straż Miejska w Sanoku odnotowała w tej sprawie zaledwie jedną interwencję. W maju funkcjonariusze wylegitymowali dwie 15-latki, które przeszły przez barierki i siedziały na gzymsie. Od tego czasu nie mieliśmy ani jednego zgłoszenia, które dotyczyłoby niebezpiecznych zabaw czy zachowań na dachu – mówi Marek Przystasz, komendant Straży Miejskiej w Sanoku.

Dodaje, że w przypadku dzieci, funkcjonariusze jedyne co mogą zrobić to zwrócić im uwagę i przestrzec przed niebezpieczeństwem wynikającym w takich zabaw. – Mandatem możemy ukarać dopiero osobę, która ukończyła 17 lat – dodaje komendant.

Jednocześnie apeluje do mieszkańców, aby na bieżąco zgłaszali do straży miejskiej lub na policję przypadki zabaw na dachu. Komendant zapewnił nas, że strażnicy miejscy będą reagowali na każde zgłoszenie.

Wiesław Pyrcak z SPGM zapewnił nas, że dla bezpieczeństwa, w najbliższym czasie na balustradach zostaną zamontowane tablice z informacją o monitoringu i zakazie przekraczania barierek. – To jedyne, co możemy zrobić. Ufam, że to pomoże sytuacji, natomiast nie uchroni nas to przed nieracjonalnym zachowaniem dzieci i młodzieży. To już rola rodziców – podsumowuje nasz rozmówca.

