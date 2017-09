Niebieskie koperty dla niepełnosprawnych czy ciężarówek?

TARNOBRZEG. Nowy sposób znakowania w mieście miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych kierowców nie wszystkim się podoba.

Niebieskie pola, które pojawiły się w ostatnim czasie na tarnobrzeskich parkingach z przeznaczeniem dla kierowców niepełnosprawnych są krytykowane za wielkość i lokalizację. Nasz Czytelnik, który poprosił o interwencję w tej sprawie mówi wprost o bezmyślności urzędników stojących za tym novum.

- Chciałbym zgłosić bulwersujący temat o parkingach i bezmyślności urzędników. Wszyscy wiemy, jak w Tarnobrzegu brakuje miejsc parkingowych dla samochodów. Co prawda nasz magistrat w tej sprawie robi, co może, ale tych miejsc nie przybywa tak bardzo. W ostatnim czasie miasto podjęło się wymalowania na niebiesko specjalnych miejsc do parkowania dla osób niepełnosprawnych. Miasto maluje je na potęgę. Są dobrze widoczne i mają różną szerokość. Jedne są tak, jak zwykle, a inne są tak duże, że ciężarówkę można tam zaparkować – pisze zbulwersowany tarnobrzeżanin.

Osoba, która prosi o nagłośnienie problemu informuje, że z miejscami parkingowymi dla niepełnosprawnych jest jeszcze inny problem.

- Rzecz w tym, że znaczna część miejsc dla niepełnosprawnych została wyznaczona w niewłaściwym miejscu, przez co wcale nie ułatwia życia niepełnosprawnym osobom na wózkach inwalidzkich. Chodzi tu o krawężniki, które są za wysokie i uniemożliwiają takiej osobie wjazd bezpośrednio na chodnik. Na szerokim parkingu można spokojnie przesiąść się z samochodu na wózek i odwrotnie, ale nie można już wygodnie wjechać bezpośrednio na chodnik, tylko trzeba wyjechać na jezdnię żeby dopiero takiego wjazdu szukać. Przecież takie osoby nie wożą ze sobą trampoliny, żeby na niedostosowanym parkingu wyskakiwać sobie na chodnik. Ale to nie wszystko. Są też tak wyznaczone miejsca parkingowe, na których nie można ani wjechać ani też wyjechać wózkiem do samochodu. Te miejsca są ograniczone z dwóch miejsc wysokim krawężnikiem, a z dwóch pozostałych zastawione samochodami. Bezpośrednią konsekwencją takiego bezmyślnego urzędniczego podejścia jest to, że niewłaściwie wyznaczone miejsca będą stały niewykorzystane. Tracimy przez to wszyscy. Niepełnosprawnym wcale nie ułatwią dostępu a zwykłym kierowcom tylko zabierają cenne miejsca. Dodatkowo cała wina spadnie na niepełnosprawnych, że tyle się dla nich wszystkiego robi, a oni na złość nie chcą z tego korzystać.

Tarnobrzeżanin wskazuje, że dobrze dopasowane krawężniki na miejscach parkingowych są dla niepełnosprawnych przy ulicy 11 Listopada. Według niego absurdalne rozwiązanie zastosowano natomiast pod siedzibą MOPR.

- Tu gdzie jest komisja do spraw orzekania o niepełnosprawności i opieka społeczna. Są tam wyznaczone dwa miejsca parkingowe przed głównym wejściem, ale winda do budynku jest z drugiej strony, a to jest kawał drogi dla osoby na wózku albo chodzącej o kulach. Z kolei w pobliżu windy jest podjazd, trochę stromy ale nikt nie pomyślał, żeby obniżyć tam krawężnik i wyznaczyć choćby jedno miejsce parkingowe. Tak byłoby prościej i wygodniej dla wszystkich niepełnosprawnych, których na komisje przychodzi przecież bardzo dużo – informuje nasz Czytelnik.

O wyjaśnienie sprawy niebieskich parkingów poprosiliśmy urzędników z tarnobrzeskiego magistratu. Przekazaliśmy im uwagi, które do nas dotarły. Żadnej informacji zwrotnej niestety nie otrzymaliśmy.

mrok