Niepełnosprawni apelują: – Nie zabierajcie nam naszych miejsc!

RZESZÓW. Żenującymi są tłumaczenia kierowców, którzy bez uprawnień zastawiają tzw. koperty dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Czy tacy „spryciarze” są bezkarni?

Osoby niepełnosprawne ze względu na trudności z poruszaniem się mogą parkować swoje pojazdy na specjalnie wyznaczonych dla nich miejscach parkingowych. Tzw. niebieskie koperty są zawsze rozlokowane w najdogodniejszych miejscach dla osób niepełnosprawnych – możliwie najbliżej wejść do budynków użyteczności publicznej.

Chociaż zgodnie z prawem niebieskie miejsca parkingowe przeznaczone są jedynie dla osób niepełnosprawnych, życie codzienne ukazuje nieco inną rzeczywistość. Notorycznie stanowiska zajmowane są przez osoby nieuprzywilejowane. W czym tkwi problem?

- Przede wszystkim jest zdecydowanie za mało miejsc – wyznaje rozgoryczona Czytelniczka, mama chorej córki. – Kierowcy mają to po prostu gdzieś, za każdym razem codziennie zwracam uwagę, ale to walenie głową w mur. Narodowa znieczulica i to w każdym wieku – dodaje.

Najgorzej sytuacja przedstawia się na prywatnych parkingach przy hipermarketach czy w galeriach handlowych. Grzegorz Włosek, dyrektor hipermarketu E.Leclerc, zapewnia, że na terenie parkingu rzeszowskiego sklepu sytuacja jest na bieżąco monitorowana. – Obecnie dysponujemy sześcioma miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych. Ich liczba została zmniejszona w lipcu z powodu wprowadzenia rozporządzenia Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, w ramach którego zmienił się sposób oznaczania tych miejsc, co wymusiło zwiększanie powierzchni takiego pola. Jest to jednak sytuacja tymczasowa. Wkrótce zwiększymy liczbę miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych do minimum piętnastu – obiecuje.

Czy policja ma związane ręce?

Na szczęście nie. Parkowanie na niebieskiej kopercie przez nieuprawnionych kierowców jest bezprawne! Nadkomisarz Marta Tabasz-Rygiel z policji w Rzeszowie dementuje powszechnie panujący mit na temat tego, że policji nie wolno interweniować w takich przypadkach. – Jeżeli na parkingu przysklepowym znajdują się znaki drogowe, kierowcy mają obowiązek stosowania się do nich. Jeśli kierowca zaparkuje samochód w miejscu dla niepełnosprawnych grozi mu mandat karny w wysokości 500 złotych oraz 5 punktów karnych.

Niestety, nie każdy sklep stosuje się do „Ustawy o ruchu drogowym”, w wielu przypadkach obowiązuje polityka prywatna, gdzie nie ma sformalizowanych procedur, a takie kwestie rozwiązywane są indywidualne.

Podczas nieoficjalnej rozmowy z kierownikiem ochrony jednej z większych galerii handlowych w Rzeszowie udało nam się dowiedzieć, jak to wygląda w praktyce. – Najgorzej jest na weekendach, ludzie nie zwracają uwagi na oznakowania, ale w takich przypadkach zawsze interweniujemy. Wzywamy takiego „lewego” kierowcę przez megafon, a jeden z ochroniarzy czeka na delikwenta przy wyznaczonym polu i udziela reprymendy, ale to jak walka z wiatrakami. Przydałaby się zwiększona liczba patroli straży miejskiej lub policji.

A jak jest zatem w mieście?

- Nie jest lepiej – mówi nam mama chorego dziecka z Rzeszowa. – To, że miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych jest zajmowane przez zdrowych kierowców, to jeden problem. Drugim jest zatrważająco mała liczba miejsc parkingowych.

Postanowiliśmy sprawdzić, ile jest miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Sebastian Rzeszutko, z upoważnienia dyrektora Miejskiej Administracji Targowisk i Parkingów poinformował nas, że w strefie płatnego parkowania jest 2239 miejsc postojowych, natomiast wydzielonych i oznakowanych miejsc postojowych zarezerwowanych dla osób niepełnosprawnych, tzw. kopert, na terenie Rzeszowa jest 448.

Małgorzata Miś