Nietypowa kolekcjonerska moneta

PODKARPACIE. 13 czerwca 2017 r. Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu srebrną monetę kolekcjonerską upamiętniającą 35-lecie powstania Solidarności Walczącej.

Po raz pierwszy w polskiej monecie kolekcjonerskiej NBP lustro monety znajduje się na dwóch poziomach.

Awers monety przestawia pękający, rozsadzany godłem polskiego państwa monolit ze słowami z programu i roty przysięgi członków Solidarności Walczącej. Przypomina on, że to Polska przyczyniła się do skruszenia betonowego muru komunistycznego zniewolenia i odegrała fundamentalną rolę w obaleniu porządku jałtańskiego. Na rewersie przedstawiono sylwetkę kobiety malującej znak Solidarności Walczącej. Moneta będzie dostępna w nakładzie do 20 tys. sztuk.

