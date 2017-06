Nikt nie chce wyremontować mostu Lwowskiego

RZESZÓW. To już kolejne podejście do wyłonienia wykonawcy.

Miasto unieważniło przetarg na remont mostu Lwowskiego. Okazuje się, że nie zgłosiła się żadna firma, która chciałaby wykonać to zadanie. Znowu. Czy to oznacza, że prac nie będzie?

Latem na moście Lwowskim miały być prowadzone prace remontowe. Miasto chce, żeby wykonawca wymienił dylatacje bitumiczne na obiekcie. To szczelina między elementami zabezpieczająca nawierzchnię obiektów mostowych przed uszkodzeniami wynikającymi z ruchów termicznych, drgań i przemieszczeń. Wykonawca miałby zająć się również frezowaniem i wykonaniem nowej nawierzchni. Na dojazdach do mostów odtworzone byłyby również pętle indukcyjne. Są to specjalne przewody zatopione w asfalcie na głębokość 5-12 cm. To dzięki nim wiadomo, ile samochodów przejeżdża przez most. Takie pętle są zainstalowane na wszystkich największych skrzyżowaniach w Rzeszowie i przy obiektach mostowych. Współpracują z detektorami ruchu, co pozwala dokładnie sprawdzić natężenie ruchu samochodowego w mieście.

Może się jednak okazać, że prac wycenionych na ok. 100 tys. zł nie będzie w ogóle, bo to już kolejny przetarg, który został unieważniony. Nie zgłosiła się żadna firma, która chciałaby się podjąć tego zadania. Czy to oznacza, że robót nie będzie?

- Zgodnie z prawem zamówień publicznych, udzielimy zamówienia publicznego z wolnej ręki – mówi Andzrej Świder, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie.

To oznacza, że miasto samo wybierze firmę, której na podstawie umowy zleci wykonanie zadania. Prace mają zostać wykonane latem i potrwają około dwóch tygodni.

- Nie będzie utrudnień dla kierowców, bo prace będą wykonywane wahadłowo. Ruch będzie zapewniony ciągły. Zamknięty będzie tylko pas, na którym w danym momencie będą trwały prace. Będziemy minimalizować utrudnienia dla ruchu – uspokaja Andrzej Świder.

Blanka Szlachcińska