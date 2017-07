Nocne bilety w MPK nie będą droższe o 100 procent

RZESZÓW. Stolica Podkarpacia jest jednym z ostatnich miast w Polsce, w którym w komunikacji miejskiej obowiązuje taryfa nocna.

Od 1 sierpnia lub od 1 września ceny biletów w nocnych autobusach MPK w Rzeszowie będą takie same jak w dzień. W godzinach od 23 do 5 rano nie trzeba będzie już płacić o 100 proc. więcej niż w pozostałych godzinach.

Na ostatniej sesji Rady Miasta Rzeszowa podjęto uchwałę w sprawie likwidacji nocnej taryfy w miejskich autobusach. O zmianę wystąpił Zarząd Transportu Miejskiego. Zdaniem dyrekcji ZTM, trzeba było to zrobić, bo Rzeszów jest jednym z ostatnich miast w Polsce, w którym obowiązuje nocna taryfa. Nie ma już jej w Krakowie ani w Warszawie. W stolicy Podkarpacia bilet w dzień kosztuje 3 zł, a w nocy 6 zł.

Dodatkowo jeszcze pasażerowie kombinowali, jak pod godz. 23 pojechać autobusem taniej. Wystarczyło w nocy kupić bilet w autobusie u kierowcy i płaciło się u niego tylko 4 zł. Jednak gdy ktoś korzystał z elektronicznego biletu, to kasowniki przed północą były przeprogramowane i do godziny 5 pobierały podwójną opłatę – 6 zł.

Gdy ktoś nie wiedział, że w nocy przejazd jest droższy i kasował bilet za 3 zł, to w przypadku kontroli pasażer dostawał mandat w wysokości 210 zł. Zdaniem przedstawicieli Zarządu Transportu Miejskiego, likwidacja taryfy nocnej przyczyni się do zwiększenia liczby osób, które będą jeździły autobusami MPK. Władze miasta uważają, że nie będzie też strat finansowych. Rocznie ZTM ma przychody w wysokości 33 mln zł, a miesięcznie ok. 2,5 mln zł.

Nie wiadomo jeszcze, czy likwidacja taryfy nocnej zostanie wprowadzona od 1 sierpnia czy od 1 września. Wszystko zależy od tego, czy te zmiany uchwalone przez Radę Miasta zostaną w tym tygodniu opublikowane przez wojewodę w dzienniku urzędowym województwa podkarpackiego. Jeżeli będzie opóźnienie, to bilet nocny za 3 zł będzie obowiązywał od 1 września.

To nie jedyne zmiany w komunikacji miejskiej, jakie będą obowiązywać od 1 sierpnia lub od 1 września. W jednym z tych terminów wprowadzone będą bilety łączone – jednocześnie na przejazd autobusami miejskimi i pociągami spółki Przewozy Regionalne.

Mariusz Andres