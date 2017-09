Nowa piramida finansowa?

KRAJ, PODKARPACIE. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ostrzega przed firmą z Belize.

- Chcę ostrzec konsumentów przed spółką OneLife Network Limited z Belize, która zachęca do kupowania pakietów edukacyjnych OneLife lub OneAcademy kosztujących od 110 euro do 27 500 euro. System opracowany przez spółkę może być piramidą finansową, ponieważ każdy z konsumentów, który namówi inne osoby do kupna pakietów edukacyjnych, jest odpowiednio wynagradzany – tworzy się hierarchiczna struktura, w której wypłaty są możliwe, o ile ciągle będą przystępować kolejni uczestnicy – mówi Marek Niechciał, prezes UOKiK.

Ryzyko wejścia w system jest jeszcze większe, ponieważ wraz z zakupionym pakietem edukacyjnym konsument otrzymuje wirtualne żetony, dzięki którym może nabyć kryptowalutę OneCoin. Tymczasem Narodowy Bank Polski i Komisja Nadzoru Finansowego ostrzegają potencjalnych użytkowników przed ryzykami związanymi z „walutami” wirtualnymi (takimi jak m.in. bitcoin, litecoin, ether). Informują, że „waluty wirtualne” nie są emitowane ani gwarantowane przez bank centralny państwa, nie są pieniądzem, tj. nie są prawnym środkiem płatniczym, ani walutą, nie mogą być wykorzystane do spłaty zobowiązań podatkowych oraz nie spełniają kryterium powszechnej akceptowalności w punktach handlowo-usługowych. „Waluty wirtualne” nie są pieniądzem elektronicznym, nie mieszczą się w zakresie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

Ostatni finansują piramidę

Urząd w komunikacie na stronie internetowej podkreślił, że system promocyjny typu piramida, czyli tzw. piramida finansowa, jest w Polsce zakazany. Polega na samofinansowaniu się konsumentów w ramach utworzonej grupy. Oznacza to, że uczestnicy systemu wpłacają pieniądze organizatorowi. Muszą także namówić do udziału inne osoby, a te kolejnych chętnych. – Piramidy są niekorzystne szczególnie dla tych osób, które przystępują do niej na końcu, ponieważ to one finansują cały system – dodaje prezes.

Zgodnie z ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów Urząd wydaje ostrzeżenie, gdy stwierdzi, że przedsiębiorca stosuje nielegalną praktykę, która może narazić szeroki krąg konsumentów na znaczne straty finansowe lub niekorzystne skutki.

W razie kłopotów z konsument może zadzwonić po poradę prawną: 22 290 89 16 lub 801 440 220 lub napisać na: porady@dlakonsumentow.pl. Może też skontaktować się z rzecznikiem konsumentów w miejscu twojego zamieszkania. Adresy i numery telefonów znajdzie na stronie: https://uokik.gov.pl/pomoc.php

W Rzeszowie: Miejski Rzecznik Konsumentów, ul. Baldachówka 8/9, tel. 17 875 46 91, e-mail: konsument@erzeszow.pl; Oddział Federacji Konsumentów, ul. Jagiellońska 4, tel. 17 852 28 27, e-mail: rzeszow@federacja-konsumentow.org.pl.

Anna Moraniec