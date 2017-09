Nowa Toyota Yaris – stylowe miejskie auto już w polskich salonach

Toyota Yaris trzeciej generacji jest niewątpliwie najbardziej stylowym mieszczuchem, którego można spotkać na ulicy, a jego zmodernizowana wersja jeszcze bardziej podkreśliła zalety tego samochodu. Nowy Yaris otrzymał nie tylko nowy wygląd i bardziej dynamiczną sylwetkę, ale również zaawansowane pakiety bezpieczeństwa czynnego dostępne w standardzie.

Projektanci Yarisa stanęli na wysokości zadania i stworzyli jeszcze bardziej nowoczesną odmianę popularnego miejskiego auta. Nowy design przodu podkreślają – dostępne w większości wersji wyposażenia – projektorowe reflektory i światła dzienne w technologii LED. Ciekawie wygląda również tył samochodu. W tym przypadku uwagę zwracają wyraziste lampy, które w zależności od wybranej wersji uzupełniają diody LED oraz światła pozycyjne ze światłowodami. Tylne reflektory po raz pierwszy w tym modelu są częściowo umieszczone na klapie bagażnika, jak w samochodach wyższych segmentów.

Styl nowego Yarisa podkreśla dynamicznie zaprojektowany profil. Dzięki niemu samochód wygląda jak rasowy hot hatch. Pojawiły się również nowe wzory kół, a paletę kolorów uzupełniono o dwa nowe – głęboki Nebula Blue i wyrazisty Tokyo Red.

Jeszcze lepszy napęd hybrydowy i nowy silnik w ofercie

Toyota dwadzieścia lat temu wprowadziła do masowej produkcji pierwszy na świecie samochód z napędem hybrydowym – model Prius. W tym momencie marka posiada w swojej ofercie 33 modele hybrydowe dostępne w 90 krajach. W katalogu nowego Yarisa również znajduje się napęd spalinowo-elektryczny, a atrakcyjna cena czyni go najtańszą hybrydą na polskim rynku. Co więcej, to jedyny przedstawiciel segmentu B z takim napędem!

Nowa Toyota Yaris w wersji Hybrid pali w mieście zaledwie 3,1 litra na 100 km. Jednostka benzynowa wspomagana jest przez silnik elektryczny. Układ ten generuje 100 KM, a napęd przekazywany jest przez bezstopniową skrzynię automatyczną E-CVT. Inżynierowie, usprawniając układ hybrydowy nowego Yarisa, skupili się na jeszcze cichszej jeździe.

W ofercie Yarisa 2017 znalazł się również całkowicie nowy silnik benzynowy o pojemności 1.5 litra. To prawdziwie polskie serce bijące w ciele zwinnego japońskiego mieszczucha. Skąd takie stwierdzenie? Ten mocniejszy o 10 procent i oszczędniejszy o 12 procent od swojego poprzednika silnik produkowany jest w Polsce! Średnie spalanie również potrafi zaskoczyć – w cyklu miejskim auto zgłasza zapotrzebowanie na poziomie 5,7 litra na 100 km, a przyspieszenie do pierwszej setki zajmuje 11 sekund.

Wyposażenie rodem z segmentu premium

Odświeżona Toyota Yaris umiejętnie łączy rozsądną cenę z wysokim poziomem wyposażenia podstawowego. Dbający o bezpieczeństwo Japończycy postarali się, aby już najtańsza wersja Life posiadała systemy Toyota Safety Sense. Do dyspozycji kierowcy oddano więc układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia, układ o niezamierzonej zmianie pasa ruchu i automatyczne światła drogowe, a także 7 poduszek powietrznych i czujniki deszczu.

Wyższa odmiana Premium posiada ponadto system rozpoznawania znaków drogowych, tempomat, klimatyzację, system multimedialny Toyota Touch 2 z 6 głośnikami, USB i Bluetooth oraz projektorowe światła główne i skórzane obicia kierownicy oraz gałki dźwigni zmiany biegów.

Interesująco zaprojektowane wnętrze z odświeżoną konsolą i wygodnymi fotelami sprawdza się nie tylko podczas miejskich przejazdów, ale również na dłuższych trasach. Całość została zaprojektowana z dbałością o detale, a linie z charakterystycznymi obłościami są miłe dla oka. Zestaw przyrządów na tablicy rozdzielczej to klasyczne analogowe wskaźniki z centralnie umieszczonym kolorowym wyświetlaczem ciekłokrystalicznym o przekątnej 4,2 cala. Nowy Yaris – pomimo sporej ilości funkcji i ustawień – nie odstrasza przesadną liczbą przycisków i przełączników. Wręcz przeciwnie – króluje tu praktyczny minimalizm.

Japoński producent po raz kolejny udowadnia, że miejski samochód może być nie tylko stylowy, ale również – nie tylko za dopłatą – bogato wyposażony i posiadać ciekawą paletę napędów. Nowa Toyota Yaris jest już dostępna w polskich salonach. Ceny tego modelu zaczynają się od 42 900 zł.