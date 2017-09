Nowe targowisko od 1 października

RZESZÓW. Miało tętnić życiem od 1 września. Jednak kupcy nie zdążyli z przeprowadzką. Mieli to zrobić do 20 września, ale jak udało nam się nieoficjalnie ustalić, termin znów został przesunięty. Tym razem do końca miesiąca.

Nowy plac handlowy ma powierzchnię 2 hektarów i może pomieścić około 60 pawilonów handlowych. Na miejscu zbudowano także parking, na którym będzie można postawić około 200 samochodów. Nowe targowisko znajduje się przy ul. Dworaka. 700-metrowe przedłużenie al. Rejtana na skrzyżowaniu z ul. Lwowską na razie będzie prowadziło do nowego bazaru, a docelowo ma być częścią potężnej inwestycji – „Wisłokostrady”, która połączy al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą.

Do końca miesiąca mają się tam przeprowadzić kupcy handlujący przy ul. Dołowej. Działka po dotychczasowym targowisku zostanie przekazana na rzecz Skarbu Państwa pod budowę nowej siedziby Sądu Okręgowego. Ten obecnie mieści się w zamku Lubomirskich, ale po przeprowadzce do nowej siedziby, miasto wraz z województwem chcieliby wykorzystać zamek pod instytucje kultury. Na nowe targowisko przy ul. Dworaka najpóźniej za pół roku przeniosą się też handlujący przy ul. Wyspiańskiego. Stoją tam obecnie 63 pawilony. 5-8 z nich funkcjonuje na co dzień. Reszta jest wynajmowana i wykorzystywana najprawdopodobniej jako miejsce magazynowania. W ubiegłym roku na wynajmie tych pawilonów miasto zarobiło 63 tys. zł. Miasto chce w jednym miejscu skupić wszystkie bazary, a działkę przy ul. Wyspiańskiego przeznaczyć na inne cele.

Miejscy urzędnicy dostali też polecenie rozmów z handlarzami na Placu Balcerowicza i przy ul. Sobieskiego. To jednak może się okazać nieskuteczne, bo tamtejsze bazary tętnią życiem, a kupujących nie brakuje.

bsz