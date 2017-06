Nowe zasady w segregacji śmieci

PODKARPACIE. Już od 1 lipca obowiązują nowe przepisy i odpady trafią do czterech różnokolorowych pojemników.

Szkło do zielonego pojemnika, papier do niebieskiego, metale i plastik do żółtego, a resztki kuchenne do brązowego – takie od 1 lipca zostaną wprowadzone zasady segregacji odpadów w gminach. Ministerstwo Środowiska te zmiany argumentuje zbyt niskim dotychczasowym poziomem recyklingu w naszym kraju.

Od soboty wejdą w życie nowe przepisy segregacji odpadów komunalnych. Segregacja ma być rozdzielona na cztery frakcje. Dzięki temu więcej śmieci będzie można poddać recyklingowi. Do oddzielnych pojemników wrzucimy papier, szkło, metale i plastik, jak też odpady ulegające biodegradacji.

Rozporządzenie resortu środowiska nakazuje zmianę infrastruktury dotyczącej gospodarki śmieciami. Za zmiany pojemników będą odpowiadać gminy. Do końca 2017 r. samorządy zostaną zobowiązane do dostosowania i opisania w odpowiedni sposób pojemników. Mają się na nich znaleźć symbole graficzne (opracowane już zostały przez Ministerstwo Środowiska) różnych rodzajów odpadów.

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczegółowego selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, będą one zbierane u źródła, czyli bezpośrednio w budynkach wielorodzinnych, domach jednorodzinnych lub też miejscach, gdzie powstają odpady komunalne.

Do czterech kontenerów trafiać będą:

ZIELONY POJEMNIK – Szkło: butelki po napojach alkoholowych, słoiki po napojach i żywności, szklane opakowania po kosmetykach, lustra, znicze z woskiem, szyby okienne i samochodowe.

NIEBIESKI POJEMNIK – Papier: w tym tektura, gazety, czasopisma, katalogi i foldery, książki, zeszyty, papier biurowy, tapety, worki po nawozach, cemencie, podpaski.

POJEMNIK BRĄZOWY – Bioodpady: owoce, warzywa, resztki jedzenia, gałęzie, liście, trociny skoszona trawa, kwiaty, kości zwierząt, mięso, lei, popiół z węgla, płyty wiórowe, drewno impregnowane.

POJEMNIK ŻÓŁTY – Metale i tworzywa sztuczne: butelki plastikowe, opakowania po chemii, kosmetykach, plastikowe zakrętki , folia aluminiowa, kartony po mleku i sokach owocowych, styropian, puszki po napojach i żywności, strzykawki i art. Medyczne, odpady budowlane, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.



Mariusz Andres