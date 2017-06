Nowy rozkład jazdy pociągów

PODKARPACIE. Zmieniony rozkład jazdy będzie obowiązywał do 2 września.

Od kilku dni obowiązuje nowy rozkład jazdy pociągów Polregio (dawne Przewozy Regionalne). Zmiana jest podyktowana potrzebą dostosowania czasu jazdy pociągów do prac remontowych prowadzonych przez zarządcę infrastruktury kolejowej Polskie Linie Kolejowe.

W okresie wakacyjnym będą kursować pociągi sezonowe. Po raz kolejny oferta wakacyjna pociągów Polregio na terenie Podkarpacia zwiększy się w stosunku do roku poprzedniego. We wszystkie soboty i niedziele od 1 lipca do 3 września będzie kursował nowy pociąg z Rzeszowa do słowackich Medzilaborzec. „Wojak Szwejk”, bo taką otrzymał nazwę, pokona trasę przemierzając Bieszczady, by przez przejście graniczne prowadzące tunelem kolejowym w Łupkowie dojechać na Słowację.

W Medzilaborcach oprócz regionalnego folkloru Łemków można także zwiedzać drugie na świcie co do wielkości muzeum poświęcone twórczości Andy Warhola. Dodatkowo w soboty „Wojak Szwejk” wykona kurs z Medzilaborzec do Sanoka i powrotny.

Nowością będzie także kursujący również w soboty i niedziele w lipcu i sierpniu pociąg Polregio do Sandomierza. Bogaty kalendarz imprez w tym pięknym zabytkowym miasteczku oraz szybki przejazd powinny zachęcić osoby chcące odwiedzić to niezwykłe miejsce.

Na wycieczkę na Roztocze można pojechać pociągiem Polregio do Zamościa. Już od 24 czerwca przez całe wakacje w soboty i niedziele można zaplanować wycieczkę do miasta zwanego „Perłą Renesansu”. Dodatkowo w dniach 17 i 18 czerwca pociągiem będzie można wybrać się na wycieczkę do Łupkowa. Na okres wakacji zostają zawieszone kursy pociągów z Rzeszowa do Komańczy oraz Gorlic.

Od 8 do 10 oraz od 21 do 23 sierpnia na kolejowym odcinku Dębica – Rzeszów Główny zostanie wprowadzona autobusowa komunikacja zastępcza dla pociągu relacji Tarnów-Rzeszów Główny. Będzie to związane z remontem torów.

Informacje o rozkładzie jazdy można uzyskać w kasach biletowych, pod numerem telefonu infolinii Przewozów Regionalnych 703 20 20 20 (czynnej całą dobę) oraz w wyszukiwarce internetowej na stronie www.polregio.pl.

and