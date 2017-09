O włos od referendum

MIELEC. Odwołani mieli być wszyscy, nawet radni opozycji. Czy słusznie?

Do zebrania wymaganych 11 tys. podpisów pod petycją o referendum w sprawie odwołania władz powiatu zabrakło niewiele. Koniec końców akcja została zawieszona, ale niesmak pozostał. Z wielu względów. Zdaniem Michała Deptuły, lidera opozycji, który – jak cała Rada Powiatu – miał być odwołany w drodze referendum, inicjatywa ta była wyrazem sprzeciwu wobec tylko i wyłącznie starosty Zbigniewa Tymuły.

Referendum miało dotyczyć odwołania nie tylko starosty Zbigniewa Tymuły wraz z Zarządem Powiatu, ale również wszystkich radnych, również tych opozycyjnych.

- To, że miał być odwołany cały samorząd, jest efektem przepisów prawa. Ale cała inicjatywa referendalna, nie da się tego ukryć, była wyrazem sprzeciwu wobec różnych działań pana starosty – komentuje radny powiatowy, Michał Deptuła. – Być może jest to jakieś rozwiązanie. Ale są też inne, np. takie przemodelowanie Rady Powiatu, aby doszło odwołania Zarządu. Niemniej jednak nie było rozmów prowadzonych w tej sprawie.

Nasz rozmówca uważa, że organizacja referendum w tym czasie to złe rozwiązanie. – Pozostał nam tylko rok do wyborów. Myślę więc, że należy trochę poczekać, żeby ludzie podjęli ostateczną decyzję w sprawie kształtu samorządu powiatowego – zaznacza Michał Deptuła. – Jako szef największego klubu opozycyjnego, mógłbym organizować konferencje prasowe i prawić jak to jest źle, i że trzeba władzę odwołać. Ale tego nie robię, bo patrzę realnie i uważam, że referendum nie jest to najlepszym i jedynym rozwiązaniem w tej chwili.

Innym argumentem przeciwko referendum są jego koszty. Szacuje się, że tylko na diety na członków komisji podatnicy musieliby wydatkować ok. 100 tys. zł.

Paweł Galek