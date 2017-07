Obrzucili sąd jajami

MIELEC. Ktoś obrzucił jajkami siedzibę Sądu Rejonowego w Mielcu.

Zabrudzoną elewację przy głównym wejściu do budynku zauważyli w poniedziałek (03.07.) pracownicy tej instytucji. Sprawa została zgłoszona na policję. Ta zabezpieczyła ślady i nagranie z monitoringu. Z nieoficjalnych informacji wynika, że do obrzucenia jajami doszło ok. godz. 3 nad ranem.

- Po przybyciu do pracy, stwierdziliśmy, że sprawca bądź sprawcy obrzucili budynek jajkami. Musimy teraz ustalić, czy to były zgnite czy wybrane z gniazd, żeby tam nie było martwych piskląt, ale to już policja ustala – mówił dziennikarzom Grzegorz Król, prezes sądu. – Uszkodzona jest elewacja w centralnym miejscu budynku, przy głównym wejściu. Motywy, jakie kierowały sprawcą bądź sprawcami tego aktu wandalizmu nie są znane. Trudno powiedzieć, czy to była „zemsta” czy może rzucanie jajami ot tak… „dla jaj”.

pg