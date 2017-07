Obwodnica Łańcuta powstanie do 2021 roku

ŁAŃCUT. Przetarg ogłoszą niebawem. Obwodnica Łańcuta z 2 pasami i bez piętrowych skrzyżowań.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad dopina ostanie formalności przed ogłoszeniem przetargu na realizację obwodnicy Łańcuta. Za pośrednictwem obwodnic krajowa droga nr 94 ominie miasto. Inwestycja ma zostać zakończona do 2021 roku.

GDDKiA przekazała Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie o przetargu dotyczącym realizacji obwodnicy Łańcuta. Ogłoszenie przetargu przez GDDKiA nastąpi niezwłocznie po jego publikacji w Dzienniku Urzędowym UE.

W ramach inwestycji obecna obwodnica w ciągu DK 94 zostanie przebudowana na długość 5,8 km. Inwestycja realizowana będzie w systemie „optymalizuj – projektuj – buduj”, a to znaczy, że wykonawca oprócz samej budowy odpowiada za wykonanie dokumentacji, uzyskanie niezbędnych pozwoleń.

Według pierwotnych projektów sprzed lat, obwodnica miała zostać rozszerzona do 4 pasów. Jednak w związku ze spadkiem natężenia ruchu na istniejącej DK 94 po oddaniu do użytkowania autostrady strona rządowa zrezygnowała z poszerzania drogi. Obwodnica pozostanie jako dwupasowa (po jednym pasie w każdym kierunku).

Zrezygnowano też z piętrowych skrzyżowań z dwoma drogami wojewódzkimi. W miejscu najbardziej korkujących się skrzyżowań powstaną ronda. Będą trzy: na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 877 (w kierunku Albigowej), drogą woj. nr 881 (w kierunku Soniny i Markowej) oraz ul. Graniczną (łącznik do autostrady A4). Ponadto zostaną utrzymane skrzyżowania z wyjazdami z miasta, tj. z ulicami Piłsudskiego i Kościuszki, oraz z drogą powiatową w Głuchowie.

W ramach inwestycji GDDKiA zakłada budowę obustronnych chodników lub ciągów pieszo-rowerowych oraz zatok autobusowych. Przewiduje się także budowę dróg obsługujących przyległy teren. Wzdłuż obwodnicy powstaną równoległe drogi, które będą komunikować obwodnicę z przyległymi firmami i domami. Wszystko po to, by ograniczyć liczbę wjazdów i zjazdów z obwodnicy.

Termin zakończenia inwestycji podawany oficjalnie przez GDDKiA to 2021 rok. Może on jednak ulec skróceniu, droga oddana do użytku może zostać jeszcze w 2020 roku.

ArtG