Od 1 września nie będzie już w sprzedaży taniego węgla

RZESZÓW, PODKARPACIE. W zimie na ogrzanie domów wydamy nawet o 500 zł więcej.

W okresie zimowym na ogrzewanie domu trzeba będzie wydać o kilkaset złotych więcej. Będzie można kupić tylko węgiel lepszej jakości, ale będzie to wiązać się ze znaczną podwyżką cen tego opału.

Za tonę węgla zapłacimy nawet o 80 zł więcej. Z rynku wycofany zostanie węgiel niskiej wartości kalorycznej. Zdecydowała o tym już Polska Grupa Górnicza, a od początku września tańszy opał przestanie sprzedawać Jastrzębska Spółka Węglowa.

O wycofaniu taniego opału zdecydował Sejmik Województwa Śląskiego, który przyjął uchwałę antysmogową z zakazem sprzedaży odpadów węglowych. Ma to zapewnić dbałość o czystość powietrza. Również do innych rejonów kraju nie dotrze już taki tańszy węgiel.

Jeszcze w 2016 r. za najgorsze gatunki opału trzeba było zapłacić tylko 250 zł. Teraz takim węglem już nie będzie można ogrzewać domów. Z powodu braku gorszego czarnego surowca, ten lepszy będzie sprzedawany drożej.

Dla porównania: za tonę węgla „orzech” w ub. roku trzeba było zapłacić 660 zł, za kilka dni będzie to już 740 zł. Za kostkę węgla w 2016 r. – 750 zł, od września – 850 zł. Za groszek było to 570 zł, a wkrótce – 630 zł. Za ekogroszek płaciliśmy w ub. roku 700 zł, a od września będzie to 760 zł.

and