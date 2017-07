Oddaj krew bez hamulców!

WOKÓŁ SPORTU. W sobotę w godz. 8 – 16 na Stadionie Miejskim Stal w Rzeszowie odbędzie się zbiórka krwi organizowana przez Speedway Stal Fans Rzeszów.

Gościem specjalnym imprezy będzie m.in. były zawodnik rzeszowskiej Stali, Węgier Zoltan Adorjan, który zapowiada przyjazd do Rzeszowa z motocyklami i niewykluczone, że będzie go można zobaczyć w akcji na torze przy ul. Hetmańskiej. Oprócz Adorjana, w akcji udział wezmą również obecni i byli żużlowcy Stali, jeżdżący w tym sezonie w innych klubach m.in. Maciej Kuciapa i Karol Baran. Innymi atrakcjami żużlowego dnia będą m. in. darmowy grill, malowanie oprawy przez dzieci, przejażdżki motocyklami żużlowymi i pitbikami, pokazy pierwszej pomocy. Dla wszystkich, którzy zdecydują się oddać krew, przewidziano okazjonalne gadżety dla krwiodawców.

