Odpowie za przestępstwo skarbowe

NISKO. 45-letni mieszkaniec powiatu niżańskiego usłyszał zarzut przestępstwa skarbowego. Na terenie jego posesji funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej (KAS) i policji zabezpieczyli prawie 1800 paczek papierosów. Funkcjonariusze z Drugiego Mobilnego Referatu Realizacji w Rzeszowie oraz policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Nisku prowadzili wspólne działania kontrolne na terenie powiatu niżańskiego. Z ich ustaleń wynikało, że na terenie jednej z prywatnych posesji mogą być przechowywane nielegalne wyroby akcyzowe. Funkcjonariusze udali się pod ustalony adres. Na ich widok 45-letni właściciel posesji zaczął się nerwowo zachowywać. Początkowo tłumaczył, że w domu ma około 20 kartonów papierosów, które kupił dla siebie na jednym z targowisk. Podczas przeszukania domu i pomieszczeń gospodarczych, funkcjonariusze z udziałem Giny – labradorki Służby Celno-Skarbowej wyszkolonej do wykrywania wyrobów tytoniowych, znaleźli 1792 paczki papierosów różnych marek bez polskich znaków akcyzy.

Nielegalne papierosy zostały zabezpieczone przez funkcjonariuszy do dalszego postępowania. 45-letni właściciel posesji, który przyznał się do własności towaru, trafił do policyjnego aresztu. Mężczyzna odpowie za przestępstwo skarbowe.