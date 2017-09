Ogolić Lublin i zostać w I lidze

ŻUŻEL. NICE 1.LŻ. – Do meczów barażowych przystąpimy w najmocniejszym składzie – zapewnia Janusz Stachyra, trener Stali Rzeszów.



Prowadzony przez Dariusza Śledzia Speed Car Motor Lublin, barw którego bronią w tym sezonie m.in. Maciej Kuciapa i Paweł Miesiąc będzie barażowym rywalem Stali Rzeszów. Pierwszy pojedynek odbędzie się 1 października na torze przy ul. Hetmańskiej, rewanż tydzień później w Lublinie. Zwycięzca dwumeczu pojedzie w przyszłym sezonie w Nice 1.LŻ. Rzeszowianie na swojego rywala w barażach czekali bardzo długo, bo od zakończenia fazy zasadniczej Nice 1.LŻ czyli 6 sierpnia. – Chłopaki w Anglii jeżdżą, młodzież też jeździła, więc ten kontakt z motocyklem ciągle jest. Jeśli tylko będzie pogoda, to już w tym tygodniu chcemy coś pojeździć na naszym torze, a przyszłym już mocno przygotować się na niedzielny mecz. Skład będzie cały, najmocniejszy, jaki może być – zapewnia Janusz Stachyra. Podczas gdy rzeszowianie mieli wakacje od ligowych zmagań w Polsce, w tym czasie lublinianie walczyli w II-ligowych play-offach o bezpośredni awans na zaplecze PGE Ekstraligi. Ten ostatecznie przypadł w udziale Startowi Gniezno, a lubelskie „Koziołki” swojej szansy muszą szukać w pojedynkach ze Stalą. – Rywal, jak rywal. Każdego trzeba szanować, dobrze się przygotować, zrobić swoje i tyle – to recepta Stachyry na sukces w meczach barażowych. Jego zdaniem fakt, że pierwszy mecz odbędzie się w Rzeszowie, jest dobrym scenariuszem dla „Żurawi”. – Łatwiej jest bronić zaliczki, niż gonić wynik. Jeśli w rewanżu będziemy przegrywać różnicą 6 punktów, to pójdą taktyczne i nie będzie problemów. Musimy dobrze przepracować okres przygotowawczy, a potem mamy to ogolić u siebie i z nawiązką pojechać do Lublina obronić I ligę dla Rzeszowa – kontynuuje opiekun rzeszowian.

Lublin z dwoma obcokrajowcami

Wg regulaminu 2. Ligi Żużlowej, w składzie każdej drużyny może być jedynie dwóch obcokrajowców. W zespole Nice 1.LŻ jest ich z kolei trzech.. A jak ta sytuacja będzie wyglądać w barażach? – „W meczach barażowych, obowiązują przepisy, wg których rozgrywane są mecze DM I ligi, przy czym, w zakresie składów drużyn, każdą z drużyn obowiązują przepisy właściwe dla jej klasy rozgrywkowej” – czytamy w regulaminie na sezon 2017. Zgodnie z nim Speed Car Motor Lublin będzie mógł zatem desygnować do każdego meczu barażowego dwóch, a Stal Rzeszów trzech stranieri. – Nie ma znaczenia, czy Lublin pojedzie z dwoma czy z trzema obcokrajowcami. Między ligami jest przepaść, tylko się o tym głośno nie mówi, ale to się wie – przekonuje w swoim stylu Janusz Stachyra.

Z Joshem czy Jaśkiem?

Być może kadra Stali jeszcze przed 1 października powiększy się o jednego krajowego zawodnika. 25 września w Częstochowie do egzaminu na polską licencję żużlową ma przystąpić Australijczyk, Josh Grajczonek, który w tym sezonie z powodzeniem startował już w Stali. Jeśli uda załatwić się wszystkie formalności, będzie on mógł wystartować w barażach jako Polak, co znacznie wzmocniłoby siłę rażenia rzeszowskiej drużyny. W tej kwestii będzie się jednak musiała jeszcze wypowiedzieć Główna Komisja Sportu Żużlowego, bowiem niewykluczone, że Grajczonek nie dostanie zgody na występy bieżącym sezonie na zasadach polskiego zawodnika, bowiem wcześniej startował już jako obcokrajowiec. – Nie ważne, czy z Grajczonkiem Polakiem czy Australijczykiem, jestem pewien, że będziemy lepsi od Lublina w dwumeczu i I liga zostanie w Rzeszowie. Do barażów przystąpimy na spokojnie, bez zbędnych nerwów. Musimy robić swoje, to co do nas należy, bez zbędnego rozgłosu, a będzie dobrze – kończy Janusz Stachyra.

mj