Olbrzymia akcja przeciw handlarzom „śmiercią w proszku”

RZESZÓW. 67 zatrzymanych i 5 tysięcy zabezpieczonych opakowań dopalaczy to efekt ogromnej akcji policji wymierzonej przeciwko handlarzom dopalaczami, która zasięgiem objęła cały kraj, w tym Podkarpacie.

W akcji wzięło udział ponad 1200 funkcjonariuszy i 340 pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Dokonano 180 kontroli punktów sprzedaży środków zastępczych, przeszukane zostały 44 pomieszczenia i 132 pojazdy. Prócz opakowań dopalaczy, zabezpieczono również ponad 5 kilogramów marihuany, amfetaminę oraz inne proszki i susz będące najprawdopodobniej środkiem zastępczym. Zlikwidowane zostały również 2 plantacje konopi indyjskich. W dniach 27 i 28 czerwca na terenie Rzeszowa zatrzymano 14 osób, które zajmowały się wprowadzaniem dopalaczy do obrotu. Jak ustalili śledczy, odbywało się to za pośrednictwem sieci sklepów znajdujących się na terenie całego kraju, które prowadzone były w ramach działalności gospodarczej 49 spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Część sklepów utworzono w rejonie placówek oświatowych, a głównymi odbiorcami dopalaczy były osoby w wieku szkolnym. Po doprowadzeniu do Łódzkiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Łodzi 14 osobom prokuratorzy ogłosili zarzuty wprowadzania do obrotu szkodliwych dla zdrowia produktów, pod pozorem przedmiotów kolekcjonerskich czy pochłaniaczy wilgoci, których spożycie nawet w minimalnej ilości powoduje niebezpieczne i nieprzewidywalne zaburzenia funkcjonowania organizmu, co sprowadziło niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia wielu osób. Wobec 10 podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym w postaci dozoru policji. W trakcie czynności zabezpieczono środki pieniężne w wysokości około 70 tys. zł.

ksz