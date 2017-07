Oldboje wciąż wiele potrafią (ZDJĘCIA)

MECZ TOWARZYSKI. Rzeszów był ostatnim przystankiem wyjątkowego tournee po Polsce drużyny złożonej z piłkarzy-amatorów z Nowego Jorku, New Jersey, Chicago i paru innych miejscowości USA.

Rok temu Andrzej Gromadowski i Michał Siwiec rzucili pomysł: tworzymy reprezentację oldbojów Polonii amerykańskiej i lecimy do Polski! – W kilkanaście dni mieliśmy gotowy skład, choć trochę „zielonych” trzeba było wysupłać – śmieje się Siwiec, który od niemal dwóch dekad szefuje Polonii Nowy Jork i w środowisku polonusów cieszy się ogromnym szacunkiem. Kilka lat temu otrzymał nawet tytuł „Człowieka roku”.

- Większość z nas przebywa w USA od 20, a nawet 30 lat i nadszedł czas, by wrócić na stare śmieci, powspominać dawne dzieje, przy okazji bawiąc się piłeczką. To był pierwszy taki wyjazd – podkreśla Michał, który pochodzi z maleńkiej miejscowości Klatki niedaleko Nowej Dęby. – Uczyłem się jednak w Rzeszowie i grałem w drugiej drużynie Resovii. Dobrze rokowałem, ale życie napisało inny scenariusz i zostałem piłkarzem-amatorem – opowiada strzelec dwóch efektownych goli na stadionie Stali Rzeszów. Polonusom przyszło się mierzyć z szalenie mocną reprezentacją Podkarpacia (m.in. legenda Legii Leszek Pisz), lecz radzili sobie nad wyraz dzielnie. Trzecią i czwartą bramkę stracili w ostatnich dwóch minutach, gdy zabrakło już nieco sił. To był przecież czwarty występ starszych panów na przestrzeni kilku dni. Zanim reprezentacja zza wielkiej wody przybyła do stolicy Podkarpacia, grała w Warszawie (z aktorami i artystami), Wrocławiu (z Austrią Wiedeń i Legią) i w Poznaniu z oldbojami Lecha. – Wszyscy byli w szoku, jak dobrze gramy w tym wieku – śmieje się Michał Siwiec, który przyjaźni się z wieloma znanymi trenerami i piłkarzami, m.in. z Romualdem Szukiełowiczem i Włodzimierzem Lubańskim. Nie dziwi więc, że w Warszawie polonusów przyjął z honorami sam prezes PZPN Zbigniew Boniek, a na stadion Stali przyjechał Grzegorz Lato.

PODKARPACIE 4

POLONIA USA 2

(2-2)

Bramki: Mikłoś, Stefanik, Kloc, Majda – Siwiec 2.

PODKARPACIE: Rafał Pomianek, Piotr Kilar – Leszek Pisz, Janusz Białek, Mirosław Kalita, Józef Stefanik, Marek Strawa, Henryk Rożek, Marek Amarowicz, Rafał Domarski, Jan Domarski, Paweł Kloc, Stanisław Sienko, Adam Mikłoś, Piotr Górka, Krzysztof Majda, Mariusz Rop, Władysław Andruszewski, Piotr Rączka.

POLONIA: Jerzy Jaworski, Mirosław Sieńko, Piotr Gołąbek, Michał Siwiec, Franciszek Wikierak, Mirosław Rzeszutko, Jarosław Mieleszko, Jacek Pomianek, Roland Świt, Tomasz Kaźmierczak, Andrzej Gromadowski, Krzysztof Drabik, Wojciech Nowak, Wojciech Frydrych, Marian Stój, Stanisław Szpila, Tadeusz Sarzyński.

tsz