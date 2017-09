Oprawcy Szymona nie unikną kary

Bili, dusili, grozili, że nie dożyje jutra. Krew tryskała po całym pokoju mieszkania, w którym katowany był młody jaślanin.

Wracamy do sprawy sprzed kilku miesięcy, kiedy pod koniec lutego br. 27-letni Szymon Konieczny z Jasła został brutalnie pobity. Młody mężczyzna przeżył największy horror w swoim życiu. Wkrótce będzie musiał stanąć twarzą w twarz z osobami, które w bestialski sposób znęcały się nad nim.

„Tłukli mnie jak królika”

Do tych szokujących wydarzeń doszło pod koniec lutego br. w mieszkaniu Szymona Koniecznego. Jakub B., Bartosz K. i Paulina R. przez blisko trzy godziny znęcali się nad młodym mężczyzną. Zgotowali mu istne piekło. Co było powodem takiej agresji wobec 27-latka? Czym zasłużył sobie na bestialskie traktowanie? Tamtego feralnego dnia oprawcy podali się za listonosza. Nie wzbudziło to w Szymonie żadnych podejrzeń, gdyż czekał na ważną przesyłkę. Gdy otworzył drzwi do mieszkania wdarli się Jakub B. i Bartosz K.

- Dusili mnie i kopali na podłodze. Grozili, że jak pisnę słówko o tym co się stało policji lub komuś, to zginę. Jakub zaczął ryczeć jak szatan! Położył mnie na sofie i tłukł. Próbowałem wyrwać się, ale on cały czas powtarzał w kółko, że mnie zabije. Bił, a krew tryskała po ścianie pokoju. Byłem w szoku – opowiadał wstrząśnięty tym, co się stało Szymon Konieczny. – Tłukli mnie jak królika, to była rzeźnia! Chcieli mi połamać żebra i kości palców. Gdy miałem nóż przy gardle powiedzieli, że jeżeli oni pójdą siedzieć, to przyjdą inni. Dla mnie to był horror – dodał.

Nie mieli litości i skrupułów

W sprawę zamieszana była również Paulina R., prowokatorka całego zajścia, która podżegała swoich kolegów do odebrania mu życia za nazwanie jej kobietą lekkich obyczajów. Obaj mężczyźni byli przygotowani do tej napaści na Szymona. Przez cały ten czas pobytu w jego mieszkaniu masakrowali jego twarz, poniżali i grozili śmiercią. Nie mieli litości i skrupułów dla młodego jaślanina. Widok jego pokiereszowanej twarzy będącej w krwi sprawiał im przyjemność, bo jak potwierdził pokrzywdzony stali i śmiali się z niego. Zabrali mu telefon, portfel z pieniędzmi, klucze do mieszkania i alkohol. Kiedy opuścili mieszkanie, Szymon ostatkiem sił poprosił o pomoc sąsiadkę. Kobieta wezwała policję i pogotowie. 27-latek trafił do jasielskiego szpitala. Jednak ze względu na poważne obrażenia ciała został przewieziony do jednego z rzeszowskich szpitali. Szymon doznał obrażeń ciała w postaci złamania dna oczodołu lewego, wieloelementowego złamania kości nosowych oraz licznych zasinień, zadrapań i otarć twarzy, szyi oraz barku lewego, obu bioder, a także ściany brzucha.

Wkrótce zasiądą na ławie oskarżonych

W tym samym dniu policjanci zatrzymali sprawców brutalnego pobicia. Mężczyźni posiadali przy sobie narkotyki. Jak wyjaśnił prokurator Kazimierz Łaba, ze względu na śladową ich ilość opierając się na przepisach Ustawy o Przeciwdziałaniu Narkomanii sprawa została umorzona. Jakub B. i Bartosz K. przebywają obecnie w Areszcie Śledczym w Sanoku oczekując na proces. Grozi im do 15 lat pozbawienia wolności. Wobec Pauliny R. zastosowano dozór policyjny. Kobiecie postawiono dwa zarzuty za nakłanianie do pobicia oraz za kierowanie gróźb karalnych na portalu społecznościowym. Grozi jej do 3 lat pozbawienia wolności.

Ilona Dziedzic