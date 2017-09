Oskarżony o brutalny gwałt pobity i zgwałcony w areszcie?

RZESZÓW. Więźniowie wzięli „sprawiedliwość” w swoje ręce.

Dziewiętnastolatek, który został oskarżony o brutalny gwałt na młodej dziewczynie po rzeszowskich juwenaliach, miał boleśnie się przekonać o tym, jak to jest być po drugiej stronie krat, czyli nie gwałcić, a zostać zgwałconym, pobitym i oznaczonym. Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że więźniowie obeszli się z nim niemniej brutalnie niż on sam z młodą kobietą.

Przypomnijmy. Do zgwałcenia studentki doszło 14 maja około godz. 4 rano w Rzeszowie. Kamil K. nie znał swojej ofiary. Zauważył ją idącą samotnie w kierunku dworca i szedł za nią. W rejonie skrzyżowania al. Piłsudskiego i ul. Asnyka napadł na nią, zadając jej najpierw potężny cios w tył głowy, a następnie kilka ciosów pięścią w twarz. Następnie zaciągnął ją na skwer pomiędzy blokami przy al. Piłsudskiego i tam zgwałcił. Kobieta doznała urazu głowy, licznych poważnych urazów twarzy, stłuczenia kręgosłupa i miednicy. Do zatrzymania mężczyzny doszło 31 maja. Kamil K. próbował stawiać opór i wyrwać się policjantom, ale funkcjonariusze szybko sobie z nim poradzili. Na drugi dzień 19-latek został przewieziony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty zgwałcenia i dokonania obrażeń ciała u kobiety. Kamil K. przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, ale nie potrafił wytłumaczyć śledczym, dlaczego zaatakował i brutalnie zgwałcił kobietę – jak przekonywał w prokuraturze, ta myśl zrodziła mu się w głowie nagle, nie było to nic zaplanowanego wcześniej.

W areszcie zgotowali mu piekło?

Kamila K. osadzono w rzeszowskim areszcie śledczym. Nasze źródła, które posiadają bezpośrednią wiedzę na temat zdarzenia twierdzą, że w sierpniu mężczyzna miał poskarżyć się funkcjonariuszom Służby Więziennej na, delikatnie mówiąc, złe traktowanie. Miał skarżyć się, że zrobiono mu krzywdę. Gwałciciel trafił do Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie. Jak nieoficjalnie ustaliliśmy, lekarz wstępnie stwierdził, że 19-latek miał ślady pobicia i gwałtu, na co miały wskazywać rany odbytu. Na plecach z kolei miał wbrew swojej woli wytatuowany duży – bo litery miały wysokość około 5 cm – napis „Gwałciciel”. Dokonać tego miały trzy osoby, z którymi przebywał w celi. Z kolei zgwałcić miał go jeden z osadzonych, a dwóch pozostałych trzymać mężczyznę. Tyle, że jak się dowiadujemy, 19-latek finalnie – prawdopodobnie bojąc się tego, co go czeka po powrocie do aresztu – miał odwołać swoje oskarżenia względem „kolegów” z celi.

