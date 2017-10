Pacjenci mogą zostać bez opieki

KRAJ, PODKARPACIE. Czy lekarze i pielęgniarki odejdą od łóżek pacjentów?

Od października wzrosła liczba uprawnionych do przejścia na emeryturę. Wśród nich znaleźli się także lekarze, pielęgniarki oraz położne. Według prognoz, wielu pracowników medycznych wykorzysta swoją szansę i opuści szpitale.

Ponad 40 tys. uprawnionych do przejścia na emeryturę pracowników stanowić będą lekarze i pielęgniarki. Dla służby zdrowia może to oznaczać spore braki w personelu, a dla pacjentów brak opieki i jeszcze dłuższe kolejki do specjalistów.

Średnia wieku – po „50”

Jak wynika z danych Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, obecnie na 1 tys. mieszkańców w Polsce przypada zaledwie 5,24 pielęgniarki. To jeden z najniższych wskaźników w całej Unii Europejskiej.

- Średnia wiekowa pielęgniarki w Polsce również wynosi 50 lat. Odsetek młodych pielęgniarek po 20. roku życia to zaledwie 5 proc. – informuje Iwona Borchulska, rzecznik prasowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. Według raportu NIPiP, aż 42 proc. pielęgniarek i położnych w województwie podkarpackim ma ponad 50 lat, a 45 proc. jest w wieku między 36 a 50 lat. – Służba zdrowia jeszcze nie padła, bo wiele pielęgniarek pracuje nadal na emeryturze – ocenia rzecznik.

Wioletta Kruk