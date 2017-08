Pacjent wpadł w szał i zdewastował szpitalny gabinet!

JASŁO. Personel szpitala uciekł z gabinetu, bo bał się, że 31-latek ich pozabija.

Nikt z personelu medycznego nie spodziewał się, że 31-letni mężczyzna, który trafił w niedzielę nad ranem do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wpadnie w furię. Pacjent zdewastował cały gabinet zabiegowy. Konieczna była interwencja jasielskiej policji. Agresywny mężczyzna zatrzymany został do wyjaśnienia w policyjnym areszcie. – Pracuję 22 lata i jeszcze takiego ataku agresji nie widziałem – mówi zszokowany Michał Burbelka, dyrektor jasielskiego szpitala.

Pracownikom szpitala trudno się otrząsnąć po tym, co wydarzyło się w niedzielę (6 sierpnia br.) około 3 nad ranem w gabinecie zabiegowym jasielskiego SOR-u. Wszystko zaczęło się od wyjazdu karetki pogotowia do rannego mężczyzny. Ze zgłoszenia wynikało, że jest nieprzytomny i ma ranę głowy. Na miejscu okazało się jednak, że podane informacje są nieścisłe. 31-latek miał kontakt z otoczeniem oraz ranę nogi. Przywieziony do jasielskiego szpitala został poddany badaniom diagnostycznym.

- SOR wygląda jak rzeźnia. W sali zabiegowej pacjent zdewastował drzwi, powyrywał klamki, przesunął (około 300-kg – przyp. red.) stół operacyjny. Pracuję 22 lata i jeszcze takiego ataku agresji nie widziałem – mówi zszokowany Michał Burbelka, dyrektor jasielskiego szpitala. – Personel medyczny wybiegł z ambulatorium chirurgicznego, a następnie zabarykadował drzwi, aby mężczyzna z niego nie mógł się wydostać. Musieli uciec, bo by ich po prostu pozabijał. Gdyby go nie przytrzymali w tym pomieszczeniu, jego agresja mogłaby się rozprzestrzenić na pozostałą część szpitala – dodaje.

Przeczytaj pełny tekst artykułu w papierowym wydaniu Super Nowości.

Ilona Dziedzic