Park powinien przejść jak najszybciej remont

RZESZÓW. Czy urzędnicy wysłuchają próśb mieszkańców?

Mieszkańcy Rzeszowa narzekają na Ogrody Miejskie im. Solidarności, czyli park przy ul. Dąbrowskiego, a dokładnie na stan infrastruktury w parku. Przede wszystkim na zniszczone alejki, ławki i chodniki, które należy wyremontować. Co na to urzędnicy?

- Mieszkam przy ulicy Zofii Chrzanowskiej, niedaleko parku i bardzo denerwuje mnie to, że tak piękny obiekt niszczeje na oczach mieszkańców. W mojej ocenie, jak również innych ludzi mieszkających na osiedlu, to jeden z najpiękniejszych parków w Rzeszowie i wypadałoby zadbać o to jak wygląda. Miasto na wszystko ma pieniądze, a nie może wyasygnować małej kwoty na poprawę infrastruktury w jednym z najstarszych parków w stolicy regionu. Interweniowałem nawet w tej sprawie do urzędników, ale oni stwierdzili, że nie ma w tej chwili pieniędzy na ten cel – mówi nasz Czytelnik, pan Adam.

Podobne obiekcje wzmiankowanej sprawie zgłaszali inni rzeszowianie.

- Nie tak dawno przechodziłam się wraz z dziećmi po parku. Jest to doskonałe miejsce do relaksu i odpoczynku po pracy oraz fajne miejsce zabawy dla młodzieży. Niestety, w trakcie spaceru córka potknęła się o nierówność i upadła. Całe szczęście nic poważnego się nie stało, ale jest to chyba najlepszy dowód na to, że w tym miejscu potrzebny jest remont – mówi pani Aneta, matka dwojga dzieci.

Czy w najbliższym czasie coś się zmieni w parku? – W bieżącym roku kalendarzowym mamy zamiar wystąpić o dotację na remont tego obiektu w ramach Polsko-Ukraińskiej Współpracy Transgranicznej. Posiadamy już projekt przebudowy obiektu, jeśli otrzymamy szybko środki, to park zmieni się w sposób znaczący pod względem wizualnym – mówi Maciej Chłodnicki, rzecznik prezydenta Rzeszowa.

dw