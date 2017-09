Park przy Dąbrowskiego wymaga remontu

RZESZÓW. Wciąż nie ma pewności, czy będą pieniądze na rewitalizację Ogrodu Miejskiego.

Park przy ul. Dąbrowskiego (Ogród Miejski im. Solidarności) od lat niszczeje i mieszkańcy nie mogą doczekać się długo oczekiwanego remontu. Władze miasta obiecały jego rewitalizację, ale wciąż nie udaje się pozyskać pieniędzy na taką inwestycję.

Mieszkańcy Śródmieścia chętnie odwiedzają ten park, mimo że alejki są nierówne i dziurawe. Utrudnia to przejazd wózkiem czy na rolkach. Ale ludzie chcą zmian i remontu tych przeszkód.

Szacunkowy koszt rewitalizacji parku przy ul. Dąbrowskiego to 7 mln zł. Gdyby udało się pozyskać pieniądze, to wyremontowane zostałyby alejki, plac zabaw, wymienione oświetlenie, ławki, kosze na śmieci, mają też powstać tzw. ogrody kwaterowe. Odtworzony miałby być też staw, który kiedyś znajdował się w parku i odnowiona fontanna. Park przy ul. Dąbrowskiego ma też inną nazwę, Ogród Miejski im. Solidarności. Projekt ogrodu przeszedł już pierwszy etap weryfikacji.

Z postulatem remontu parku wyszedł Marcin Deręgowski, radny miejski z Platformy Obywatelskiej. Na Facebooku utworzył stronę „Parki Rzeszów” i ma ona nagłaśniać potrzebę rewitalizacji tego ogrodu. Tej inwestycji domagają się też mieszkańcy pobliskiego Śródmieścia.

- Zarząd Zieleni Miejskiej ma już projekt rewitalizacji parku przy ul. Dąbrowskiego – mówi Marcin Deręgowski, radny miejski Platformy Obywatelskiej. – Nie ma jednak pieniędzy na taką inwestycję. O remoncie Ogrodu Miejskiego im. Solidarności mówi się już od co najmniej 7 lat. Ostatnio ten projekt został wpisany do programu „Polska – Białoruś – Ukraina” i byłaby szansa, żeby remont parku przy ul. Dąbrowskiego był sfinansowany wspólnie z projektem parków z ukraińskim miastem Kołomyja. Być może do końca roku będą te pieniądze. Jeżeli nie, to wieki nie będziemy na nie czekać.

Radny dodał, że gdyby udało się otrzymać dotację z tego programu, to w pierwszym półroczu można byłoby ogłosić przetarg na wykonawcę remontu parku. Wówczas w przyszłym roku rozpoczęłyby się prace przy tej inwestycji. Jeżeli jednak tych środków nie będzie, to trzeba będzie znaleźć inne źródło dofinasowania unijnego. Wtedy jednak trzeba byłoby poczekać kolejne lata, zanim park zostanie zrewitalizowany.

Mariusz Andres