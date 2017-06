Parzący problem Podkarpacia

RZESZÓW, PODKARPACIE. Uwaga na barszcz Sosnowskiego! Pojawił się w Rzeszowie.

Barszcz Sosnowskiego pospolicie zwany Zemstą Stalina, każdego roku urzędnikom oraz mieszkańcom Podkarpacia przysparza wielu problemów. Zetknięcie z tą rośliną może powodować silne poparzenia, choroby narządów wewnętrznych, a nawet… śmierć.

W ubiegłym roku roślina intensywnie zwalczana była w powiecie sanockim, który jako jedyny w regionie postanowił uporać się z parzącym problemem. Było to możliwe dzięki środkom pozyskanym z Europejskiego Obszaru Gospodarczego. – To już trzeci rok zwalczania tej rośliny. W rejonie, w którym barszcz wysiał nasiona, w glebie mogą przebywać one nawet do 10 lat. Minimum pięć trzeba przeznaczyć na walkę z rośliną – tak jeszcze rok temu mówił Wojciech Skiba, naczelnik z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Sanoku.

W tym roku w powiecie sanockim brak jest funduszy potrzebnych na walkę z barszczem. Dlatego też właściciele działek, na których rośnie roślina, muszą robić to na własny koszt.

Na rzeszowskim Miłocinie i nie tylko

Podobnie jest w Rzeszowie. – Mieszkańcy, którzy na swojej drodze spotkają barszcz Sosnowskiego, powinni zgłosić to do wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Następnie pracownicy zostaną wysłani pod wskazane miejsce. Gdy się okaże, że faktycznie jest to ta roślina, sprawdzimy, do kogo należy działka i poinformujemy jej właściciela o konieczności usunięcia rośliny – wyjaśnia Maciej Chłodnicki, rzecznik prasowy prezydenta.

Mieszkańcy ostrzegają, że toksyczna roślina w Rzeszowie rośnie m.in. w pobliżu ogródków działkowych przy ul. Skrajnej oraz na os. Miłocin przy ul. Waniliowej – rejon torów kolejowych.

Jak usunąć barszcz, aby się nie poparzyć?

- W przypadku pojedynczych okazów najlepiej ściąć roślinę przy pomocy tasaka bądź kosy. Wirujące ostrza kosiarki rozpryskają tylko soki, które nas poparzą. Ważne jest również ubranie, które z pewnością zabezpieczy nas przed przypadkowym otarciem się o roślinę – mówi Skiba. – Nie zalecałbym stosowania środków chemicznych, które co prawda są skuteczne, ale bardzo niebezpieczne dla nas i środowiska. Osoby, które nie mają praktyki w ich stosowaniu często przesadzają z ilością – dodaje naczelnik.



Agata Flak