Pasażerowie wkurzeni. Ryanair odwołuje loty z Jasionki

PODKARPACIE, KRAJ. Irlandzki przewoźnik ogłosił, że do końca października anuluje 2 tys. lotów, m.in. z polskich lotnisk.

Chaos na lotniskach, odwołane urlopy, wyjazdy biznesowe i towarzyskie. To efekt działania taniego irlandzkiego przewoźnika, który zaczął masowo odwoływać loty. Do tej pory pasażerowie Ryanaira o tym, że nie wylecą, dowiadywali się… dzień wcześniej SMS-em lub mailowo bądź dopiero na lotnisku. Teraz przewoźnik opublikował listę anulowanych lotów. Wśród nich są te z lotniska w Jasionce i Krakowie.

Łącznie z portu lotniczego Rzeszów-Jasionka anulowanych zostało 6 lotów do Stansted w Londynie: 21 i 30 września oraz 7, 14, 21 i 28 października. Problemy z wylotem w najbliższych dniach będą mieli również pasażerowie podróżujący z Krakowa. W sobotę, 23 września, odwołany został lot ze stolicy Małopolski do Rzymu.

Zgodnie z informacją, jaką podał Ryanair, do końca października zostanie odwołanych około 2 proc. lotów, czyli 40 – 50 dziennie, co daje w sumie ok. 2000 lotów. Szacuje się, że problem dotknie ok. 300 tysięcy pasażerów, w tym wielu Polaków. Skąd ten problem? Dopiero niedawno o wyjaśnienie sytuacji zdezorientowanym pasażerom pokusił się Michael O’Leary, prezes Ryanair.

Katarzyna Szczyrek