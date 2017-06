Pedofil ze Stalowej Woli już się nie wywinie!

RZESZÓW, STALOWA WOLA. Mariusz C. może najpierw trafić do więzienia nawet na 8 lat, a następnie do zamkniętego ośrodka w Gostyninie.

Sprawa groźnego pedofila recydywisty, 40-letniego Mariusza C. ze Stalowej Woli, nabrała tempa. W stalowowolskiej Prokuraturze Rejonowej toczy się przeciwko niemu postępowanie o m.in. podżeganie do wykonania nagich zdjęć małoletniej dziewczynce i składanie fałszywych zeznań. Grozi mu za to 8 lat odsiadki. Natomiast pod koniec czerwca w rzeszowskim Sądzie Okręgowym zapadnie decyzja o ewentualnym umieszczeniu go w ośrodku dla wyjątkowo niebezpiecznych przestępców w Gostyninie. Wiele wskazuje więc na to, że pedofil recydywista nie nacieszy się już wolnością…

Mariusz C., który za krzywdy wyrządzone dzieciom odsiedział łącznie 15 lat, od kwietnia znów przebywa w zamknięciu – w areszcie tymczasowym w Rzeszowie i pozostanie w nim do lipca. Ma to związek z trwającym w stalowowolskiej „rejonówce” śledztwem, w którym usłyszał szereg zarzutów w tym: znieważenia, gróźb, składania fałszywych zeznań i oskarżeń, utrudniania czynności urzędowych i podżegania innej osoby do uzyskania podstępem nagich zdjęć osoby małoletniej. – Aktualnie skupiamy się na sprawdzeniu jego linii obrony, która jest przebogata – mówi Adam Cierpiatka, prokurator rejonowy w Stalowej Woli. – Wydałem postanowienie o upublicznieniu jego wizerunku dla okazywania w miejscach, gdzie przebywają małoletni. Mariusz C. złożył na nie zażalenie. Na koniec czerwca wyznaczony został termin jego rozpoznania. Cały czas wpływają do nas kolejne opinie w sprawie podejrzanego, gromadzimy też dokumentację psychiatryczną dla zarządzenia badań sądowo-psychiatrycznych. Kontynuujemy też przesłuchania osób mających wiedzę w sprawie – dodaje prok. Cierpiatka.

Przeczytaj pełny tekst artykułu w papierowym wydaniu Super Nowości.

Katarzyna Szczyrek