„Piątka” dla Hospicjum (ZDJĘCIA)

PRZEMYŚL. Blisko 200 uczestników wystartowało w niedzielę, 17 września, w biegu ulicznym „Piątka dla Hospicjum”.

Zawodnicy wystartowali sprzed pomnika Jana Pawła II, by następnie przebiec ulicą Jagiellońską, przez Most Orląt Przemyskich, ulicą Grunwaldzką, Wybrzeżem Jana Pawła II i ulicą 22 stycznia, Krasińskiego i znów przez Most Orląt Przemyskich, Jagiellońską na metę na skwerze przed pomnikiem Jana Pawła II.

Cały dochód przeznaczony był na powstające w Przemyślu Centrum Hospicyjno-Opiekuńcze BETANIA im. Św. Łazarza.

KamK