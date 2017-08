Pielgrzymi wyruszyli z Rzeszowa (ZDJĘCIA)

RZESZÓW. Bez względu na warunki atmosferyczne każdego dnia przejdą około 30 km.

1,5 tys. osób, w tym także rowerzyści, wyruszyli w piątek na Jasną Górę. Pielgrzymów czeka 300 km drogi, którą będzie trzeba pokonać w ciągu zaledwie tygodnia. Pątnikom nie przeszkadzają ani wysokie temperatury, z jakimi mamy ostatnio do czynienia, ani trudy związane z wędrówką.

Dzień zaczyna się już o 5 – 6 rano od mycia i porannej toalety, potem ludzie udają się na śniadanie. Kolejnym punktem dnia jest modlitwa i odczytywanie intencji osób zaangażowanych w wędrówkę do duchowej stolicy Polski. Dopiero po wykonaniu tych czynności rozpoczyna się marsz, który kontynuowany jest aż do wieczora. Znakiem sygnalizującym koniec dnia jest godzina 21 i Apel Jasnogórski. Każdego dnia schemat ten powtarza się aż do mety w Częstochowie.

- Każdego roku staram zarezerwować sobie czas, by wziąć udział w pielgrzymce do Częstochowy – mówi pani Karolina, mieszkanka powiatu rzeszowskiego. – Wspólnie spędzany czas, dzielenie się posiłkami, wodą, ale także wsparcie, jakie życzliwi ludzie udzielają pielgrzymom na trasie marszu do Częstochowy, tworzy niepowtarzalny klimat jedności i współpracy, który w powszednim dniu pracy nie sposób doświadczyć. Trudy towarzyszące pątnikom są też elementem, który stanowi część składową wspomnień, jakie zostają po zakończeniu drogi na Jasną Górę – dodaje.

- W czasie drogi do Częstochowy poznałem wielu wspaniałych ludzi, z którymi do dzisiaj utrzymuję kontakt. Wspólne trudy na trasie potrafią zainicjować zawiązanie się przyjaźni – mówi z kolei Paweł z Rzeszowa.

Młodzi idą do Częstochowy

Pielgrzymki cieszą się sporym zainteresowaniem wśród młodzieży. W cyfrowym świecie, gdzie Internet, telewizja, radio, otaczają ciągle młodego człowieka, szuka się wyciszenia i spokoju. Pielgrzymka tworzy taką przestrzeń, która uwalnia młodego, zafrasowanego człowieka codziennością i pozwala mu choć na chwilę wyrwać się z codziennej pogoni za pieniądzem i dobrami materialnymi.

Zachowania takie występują oczywiście na terenie całego kraju, ale czy w tym względzie wyróżniają się młodzi z Podkarpacia?

- Podkarpacie jest regionem bardzo religijnym, gdzie wartości rodzinne, więzi między pokoleniami są nadal silne. Rodzice i znajomi starają się wpoić młodzieży ten sposób życia. Z tego wynika też przywiązanie do specyficznej polskiej religijności, która ma charakter maryjny. Młodzież przesiąka tym sposobem życia od najmłodszych lat, co ma swoje konsekwencje w dalszych etapach życia. Pielgrzymka to też możliwość wyłączenia się z dotychczasowego trybu funkcjonowania, a także szansa na poznanie nowych ludzi. W tym upatrywałbym popularności ruchu pielgrzymkowego na Podkarpaciu w młodym pokoleniu – mówi Piotr Długosz, socjolog z Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Pielgrzymi dotrą do Częstochowy 13 sierpnia.