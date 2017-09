Piesi na Partyzantów będą bezpieczniejsi

KOLBUSZOWA. Wszystko wskazuje na to, że piesi przy ul. Partyzantów będą bezpieczniejsi niż dotychczas.

Co prawda został tam rozebrany próg zwalniający, ale ma go zastąpić zupełnie inny. – Będziemy szli w kierunku progów z kostki brukowej o większej szerokości, które są bardziej przyjazne dla zawieszania samochodów, a jednocześnie na pewno kierowca musi wyhamować. Bo jeśli tego nie zrobi, to wyrzuci go do góry – mówi burmistrz Jan Zuba.

Nie wyklucza on, że próg zwalniający na ul. Partyzantów pojawi się jako przejście dla pieszych. – Tam jest duży ruch. Z jednej strony ulicy jest osiedle bloków, a z drugiej – market. Zastanawiamy się więc, czy nie zrobić tam progu wraz z przejściem dla pieszych – zapowiada burmistrz. – Takie rozwiązania w wielu miastach są stosowane i świetnie się sprawdzają, gwarantują bezpieczeństwo pieszemu, bo przed takim progiem każdy musi zahamować.

pg