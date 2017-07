Pijany policjant potrącił motocyklistę

JASŁO. Sławomir R., funkcjonariusz pionu kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Jaśle, został zawieszony w czynnościach. Może stracić pracę.

Stróż prawa wsiadł za kółko na podwójnym gazie. Procenty zaszumiały mu w głowie do tego stopnia, że wymusił pierwszeństwo na skrzyżowaniu i z impetem wbił się w motocyklistę. Efekt głupoty oraz brawury to złamanie kości udowej u 22-letniego kierowcy jednośladu i wisząca nad sprawcą wypadku – 40-letnim Sławomirem R. – groźba utraty pracy w policji…

Do wypadku doszło 22 czerwca przed godz. 19 na skrzyżowaniu dróg powiatowych w miejscowości Jereniówka w pow. jasielskim. Sławomir R., funkcjonariusz pionu kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Jaśle, jechał od strony Jasła volkswagenem passatem wraz ze znajomym Na skrzyżowaniu prowadzącym w kierunku Trzcinicy skręcił w lewo, nie ustępując pierwszeństwa jadącemu z naprzeciwka motocykliście. Doszło do zderzenia. Siła uderzenia była tak silna, że motocykl został zepchnięty do przydrożnego rowu. Kierowca jednośladu, 22-letni Wojciech I., mieszkaniec gminy Skołyszyn, doznał poważnych obrażeń nogi – złamania kości udowej i został przewieziony do Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, gdzie przeszedł zabieg.

Katarzyna Szczyrek