PiS chce kolejnego miejsca w prezydium Rady Miejskiej

PRZEMYŚL. Czy radni wybiorą trzeciego wiceprzewodniczącego?

W porządku obrad najbliższej sesji Rady Miejskiej Przemyśla (19 bm.), poza uchwałą dotyczącą udzielenia prezydentowi absolutorium, znalazł się i inny ciekawy punkt. Mianowicie projekt uchwały o powołaniu do prezydium Rady kolejnego, trzeciego już wiceprzewodniczącego. Z naszych informacji wynika, iż z ramienia PiS miałby nim zostać radny Adam Łoziński. Tymczasem opozycja zapowiada desygnowanie na tę funkcję radnej Grażyny Stojak (PO) oraz wniosek o odwołanie z prezydium Roberta Bala (Regia Civitas).

Od dawna już przemyska Rada Miejska funkcjonowała z trzyosobowym prezydium. Zmieniło się to wyborach w 2014 roku, kiedy to Radą pokierował śp. Władysław Bukowski ze zwycięskiego klubu PiS. Nikt zaskoczony tym bynajmniej nie był, bo zwyczajowo przewodniczącym zostaje radny z klubu, który do rady wprowadził najwięcej „szabel”. Tym razem jednak doszło do kuriozalnej sytuacji, bo drugi co do wielkości klub PO, liczący wówczas 6 radnych, swej kandydatki do prezydium nie wprowadził, gdyż radni koalicyjni zagłosowali przeciw. Już wówczas mówiono, że jest to sprzeczne z wszelką kulturą polityczną. W prezydium zasiadła za to Lucyna Podhalicz z klubu PiS oraz Robert Bal z koalicyjnej Regii i Janusz Zapotocki z SLD.

Po śmierci śp. Władysława Bukowskiego w listopadzie 2015 roku przewodniczącą została Lucyna Podhalicz, a kolejnego wiceprzewodniczącego nie wybierano. Jakiś czas temu pojawiły się informacje, że PiS chce na tę funkcję powołać Adama Łozińskiego, który niedawno zrezygnował z przewodniczenia Komisji Edukacji przy RM. Pisaliśmy wówczas o tym pomyśle, ale wbrew zapowiedziom PiS na kolejnych sesjach nie pojawiał się projekt uchwały dotyczący wyboru trzeciego wiceprzewodniczącego.

Pojawił się za to teraz, tuż przed wakacjami. Przewodniczący opozycyjnego klubu PO, Wojciech Błachowicz, jest zdania, że wprowadzenie kolejnego członka klubu PiS do prezydium Rady jest już głęboką przesadą. – Nasz klub oczywiście przedstawi kandydaturę radnej Grażyny Stojak – zapowiedział. – Jesteśmy nadal drugim co do wielkości klubem i kultura polityczna nakazuje, bylebyśmy mieli członka w prezydium – zauważył.

Monika Kamińska