Plac budowy na Jana Pawła II (FILM)

KOLBUSZOWA. Jeden z najważniejszych traktów w Kolbuszowej – ul. Jana Pawła II od kilku tygodni jest placem budowy. To za przyczyną inwestycji, której koszt to ok. 1,8 mln zł.

Dzięki temu przebudowane zostaną cztery skrzyżowania. Powstaną zatoki autobusowe i parkingi, na których znajdzie się miejsce dla prawie stu samochodów. Po obu stronach ulicy pojawi się chodnik z kostki brukowej. Będzie też dwukierunkowa ścieżka rowerowa (od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego). Ulica zyska też: oświetlenie, ławki oraz na nowo urządzoną od zieleń. Zwiększy się również przepustowość na skrzyżowaniu z ul. Obrońców Pokoju. Bo wykonany zostanie dodatkowy pas ruchu dla pojazdów skręcających w lewo.

pg