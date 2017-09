Plany lekcji w szkołach niezgodne z prawem?

RZESZÓW. Sanepid sprawdza, czy plany lekcji w rzeszowskich szkołach są opracowywane zgodnie z zaleceniami.

Rozpoczynanie lekcji o stałej porze oraz równomiernie rozłożone zajęcia to zasady, jakie powinny być zachowane podczas przygotowywania planów lekcji. Wystarczy sprawdzić choćby kilka rozkładów zajęć zamieszczonych na stronach internetowych szkół, by dowiedzieć się, że nie we wszystkich placówkach udało się je zachować.

Do zakresu działań Państwowej Inspekcji Sanitarnej należy kontrola przestrzegania przepisów określających higienę procesów nauczania. Układając plan zajęć w szkole, dyrektor powinien uwzględnić zasady ochrony zdrowia i higieny pracy. – Zagadnienia dotyczące rozkładów zajęć lekcyjnych (rozpoczynanie lekcji o stałej porze, różnica godzin pomiędzy poszczególnymi dniami tygodnia) stanowią integralną część każdej kontroli sanitarnej przeprowadzanej w szkołach – oświadcza Ewa Pitrus, kierownik Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Rzeszowie.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach plan zajęć dydaktyczno-wychowawczych powinien uwzględniać potrzebę równomiernego obciążenia zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia. Różnica liczby godzin lekcyjnych pomiędzy dniami tygodnia nie może być większą niż 1 godzina. Jeśli więc jednego dnia dziecko ma 5 lekcji, kolejnego nie powinno mieć więcej niż 6. Jak jest faktycznie? Zdarza się, że w niektórych rzeszowskich szkołach uczniowie mają 4 lekcje, a w kolejnych nawet 7. – Moja córka w poniedziałki ma tylko cztery lekcje, w środę sześć, a w czwartek siedem – na dodatek większość z nich to przedmioty ścisłe, wymagające myślenia – żali się matka uczennicy jednej z rzeszowskich podstawówek.

Pisaliśmy niedawno, że uczniowie klas 1-3 rzeszowskich podstawówek rozpoczynają lekcje o różnych porach w ciągu tygodnia. Jednego dnia przychodzą na 8.00, a kolejnego np. 12.55 i zostają do 15.40 czy nawet 16.25, by nazajutrz uczyć się już od rana. Jak się okazuje, jest to niezgodne z zasadami, ponieważ zajęcia powinny się zaczynać o stałej porze. – Istotne jest równomierne rozłożenie pracy w ciągu tygodnia. Nie można więc przyjąć, iż rozpoczynanie zajęć o tak zróżnicowanych godzinach jest z tym zgodne – wyjaśnia Ewa Pitrus.

Nie ma jeszcze szczegółowych danych na temat planów zajęć na rok szkolny 2017/2018. Wyniki kontroli szkół po reformie edukacji poznamy w przyszłości. – W obecnym roku szkolnym kontrole sanitarne dopiero się rozpoczynają. Sprawozdawczość z kontroli obejmuje natomiast rok kalendarzowy – mówi kierownik. – W roku ubiegłym nieprawidłowe rozkłady zajęć lekcyjnych stwierdzono w 5 szkołach na terenie całego powiatu rzeszowskiego i dotyczyły one 24 oddziałów – dodaje.

Wioletta Kruk