Play-offy dalej od Krosna

ŻUŻEL. 2. LIGA ŻUŻLOWA. KSM Krosno już w niedzielę mogło zapewnić sobie awans do play-off. Jednak wobec porażki, na tę chwilę jest on0 zdecydowanie dalej, niż bliżej najlepszej czwórki fazy zasadniczej.

Krośnianie fatalnie rozpoczęli niedzielny pojedynek, na co z pewnością miał wpływ deszcz, który zmienił nieco nawierzchnię toru przy ul. Legionów. Po 3 biegach, „Wilki” przegrywały już 3-9, jednak z czasem wróciły do gry. Sygnał do ataku dał w 6. biegu David Bellego, ustanawiając nowy rekord toru (68,56 s). Miejscowi nie mogli jednak pokonać magicznej bariery 2 punktów, jaka dzieliła ich od „Skorpionów”. Co gorsza, przed biegami nominowanymi przegrywali 37-41. W nich goście obronili wcześniej wypracowaną przewagę i wygrali różnicą… 2 punktów, które w sumie dały im 3 duże „oczka”. Te z kolei pozwolił PSŻ-otowi wyprzedzić KSM w ligowej tabeli.

KSM Krosno – NATURALNA MEDYCYNA PSŻ Poznań 44-46

KSM: 9. M. Fierlej 11 (2,3,2,3,1), 10. W. Lisiecki 2+1 (0,1,1*,0), 11. M. Puszakowski 8+2 (1*,3,1*,3,0), 12. I. Czałow 7 (2,0,2,0,3), 13. D. Bellego 13 (2,3,3,2,3), 14. O. Nocuń 1 (1,-,0), 15. A. Bialk 2 (d,1,1,0)

NM PSŻ: 1. W. Borodulin 8+3 (3,2,1*,1*,1*), 2. M. Kajzer 7+1 (1,1*,2,1,2), 3. M. Borowicz 11 (3,2,3,3,0), 4. D. Pytel 0 (0,0,-,-), 5. F. Jakobsen 11+1 (3,2,3,1*,2), 6. P. Liszka 7 (3,0,2,2), 7. K. Fajfer 2+1 (2*,w,0,0)

NC (rekord toru): 68,56 s – D. Bellego (6. bieg). Sędziował P. Słupski (Lublin). Widzów 3 tys. W pierwszym meczu: 41-49. Bonus: Poznań.