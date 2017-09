Po pomoc w nocy i święta do szpitala

RZESZÓW, PODKARPACIE. 1 października nocną i świąteczna opiekę medyczną przejmą szpitale będące w sieci.

Najwięcej zmian będzie w Rzeszowie. Teraz można skorzystać z pomocy przychodni Medyk przy ul. Chopina lub Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 przy ul. Lwowskiej. Od 1 października nocna opiekę zapewni pięć szpitali: obydwa Kliniczne – przy ul. Chopina i przy Lwowskiej, Szpital Miejski przy ul. Rycerskiej, Pro Familia przy ul. Witolda oraz Szpital św. Rodziny w Rudnej Małej. W sanockim i lubaczowskim opiekę świąteczną przejmą szpitale powiatowe, zamiast świadczących ją teraz niepublicznych przychodni. W Przemyślu, obok szpitala wojewódzkiego przybędzie drugi punkt przy dawnym Szpitalu Wojskowym przy ul. Słowackiego.

Według Roberta Bugaja, dyrektor oddziału NFZ w Rzeszowie, zmiany skrócą kolejki w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych, bo przestaną tam przychodzić pacjenci z grypą czy innymi schorzeniami niewymagającymi interwencji lekarzy pracujących na SOR. Osoby takie trafią albo zostaną automatycznie przekierowani do osobnego, niezależnego od Izby Przyjęć czy SOR-u gabinetu lekarskiego zajmującego się nocną opieką. Będzie tam też gabinet zabiegowy, w którym dyżurować będzie pielęgniarka.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18 do 8 dnia następnego oraz całodobowo w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy. Dyżurujący w przychodni lekarz udziela porad: w warunkach ambulatoryjnych, w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych), telefonicznie.

W dni ustawowo wolne od pracy, po godzinie 18 pacjentom przysługują także zabiegi pielęgniarskie w ramach porady udzielonej przez lekarza dyżurującego w POZ oraz zabiegi w gabinecie zabiegowym lub w domu pacjenta. Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej są bezpłatne dla osób ubezpieczonych i udzielane bez skierowania w dowolnym punkcie nocnej opieki.

Anna Moraniec