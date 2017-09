Po remoncie pociągi pojadą 120 km/h

PODKARPACIE. Modernizację infrastruktury kolejowej zaplanowano na lata 2021 – 2022.

Po remoncie infrastruktury kolejowej przywrócony zostanie ruch pociągów na odcinkach Padew Narodowa – Chmielów oraz z Sandomierza do Grębowa. Czas przejazdu najszybszych pociągów między stacjami Padew Narodowa i Stalowa Wola Rozwadów będzie krótszy i wyniesie ponad 30 minut. Składy pasażerskie pojadą z prędkością maksymalną 120 km na godzinę.

PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej trzy linie kolejowe: z Sandomierza do Padwi Narodowej, z Sobowa do Stalowej Woli Rozwadowa i z Sandomierza do Grębowa.

- Dzięki modernizacji tych linii kolejowych pociągi pojadą szybciej – poinformował Ireneusz Merchel, prezes PKP PLK. – Efektem prac na trasie od Stalowej Woli do Sandomierza i Tarnobrzega oraz dalej w kierunku Ocic, do stacji Padew, będzie większa dostępność mieszkańców do kolei i umożliwiony zostanie łatwiejszy dojazd do szkół i pracy.

Polskie Linie Kolejowe planują budowę trzech nowych przystanków w miejscowościach: Sobów, Kępie Zaleszańskie oraz Ocice. Podróżujący koleją w regionie skorzystają także z ośmiu przebudowanych stacji i przystanków, m.in. w Tarnobrzegu, Chmielowie i Baranowie Sandomierskim. Perony będą wyższe, przystosowane do potrzeb osób o ograniczonej moblilności.

Szybsze przejazdy pociągów będą możliwe dzięki modernizacji 4 mostów i 63 przepustów. Dzięki wymianie urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz przebudowie przejazdów kolejowo-drogowych poprawi się poziom bezpieczeństwa.

Prace projektowe na odcinku Stalowa Wola – Tarnobrzeg – Sandomierz – Ocice – Padew zaplanowano na lata 2018 – 2020, a budowlane na lata 2021 – 2022.