Pociągiem do Kołobrzegu bez wagonów sypialnych

PRZEMYŚL, KOŁOBRZEG. PKP Intercity pozbawiła pasażerów nocnej komfortowej podróży.

Jadąc pociągiem na wakacyjny wypoczynek z Przemyśla lub z Rzeszowa do Kołobrzegu podróżny musi mieć świadomość, że na miejsce przyjedzie zmęczony. 18-godzina podróż z Podkarpacia nad morze bez miejsc sypialnych może być dla niego nie do zniesienia. Niestety, każdy pociąg jadący na tej trasie przez cale wakacje będzie pozbawiony kuszetki, bo… większość wagonów skierowano do przeglądu.

- Wybieram się do Kołobrzegu, chciałem kupić bilet i zarezerwować miejsce w wagonie sypialnym, ale okazało się, że kolej nie dysponuje składem z kuszetkami – mówi podróżny z Rzeszowa. – Zrezygnowałem z pociągu, bo mam już ponad 70 lat i nie wyobrażam sobie, ze miałbym przez kilkanaście godzin jechać w zwykłym przedziale i spać na siedząco. Może znajdę inny środek transportu.

Po raz pierwszy od lat pociągi z Przemyśla do Kołobrzegu są pozbawione wagonów sypialnych, kuszetek i wagonu pierwszej klasy. Dotyczy to m.in. składów Tanich Linii Kolejowych „Mierzeja”, obsługiwanych przez PKP Intercity, relacji Przemyśl – Rzeszów – Kołobrzeg – Hel. Niestety, na taką trasę wyjeżdżają stare wagony drugiej klasy z 8-osobowymi przedziałami.

Dlaczego do pociągów z Przemyśla do Kołobrzegu nie są dołączane wagony sypialne? – zapytaliśmy rzeczniczkę PKP Intercity. – Obecnie dysponujemy około 56 wagonami sypialnymi, a 26 z nich zostało skierowanych do przeglądu, który wykonuje spółka Wagon Opole – poinformowała nas Marta Ziemska, p.o. rzecznik prasowy PKP Intercity. – Niestety, wykonawca nie wywiązał się z kontraktu. Dotąd wróciło jedynie pięć wagonów. Pomimo naszych prób, nie udało się zapewnić większej liczby wagonów sypialnych na okres wakacyjny.

Okazuje się jednak, że podróżni z Podkarpacia jadący nad morze mogą skorzystać z pociągu TLK „Przemyśl” relacji Przemyśl – Świnoujście, w którym znajdują się wagony sypialne oraz z miejscami do leżenia, tylko, że ci, którzy wybierają się do Kołobrzegu, po dojechaniu pociągiem do Świnoujścia, muszą jeszcze znaleźć środek transportu i do miejsca wypoczynku nadłożyć ponad 100 kilometrów. W ten sposób, pozbawiając wagonów sypialnych, kolej zniechęca podróżnych do korzystania z pociągów. Z jednej strony PKP modernizują tory i pociągi już od grudnia, np. z Rzeszowa do Krakowa mają jeździć szybciej, 160 km/h, a z drugiej strony przewoźnik nie potrafi zapewnić na okres wakacyjny komfortowej podróży w nocy. W ten sposób kolej po raz kolejny traci swoich klientów.

Mariusz Andres