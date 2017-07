Pociągiem do Sandomierza, Medzilaborzec i Zamościa

PODKARPACIE. Pociągi Polregio wyjechały na wakacyjne trasy.

Podczas wakacji Przewozy Regionalne wyjątkowo rozbudowały ofertę weekendowych połączeń. Po raz pierwszy pociągiem Polregio można pojechać do Sandomierza. W ofercie są też połączenia do słowackiego miasta Medzilaborce i do Zamościa.

Przed dworcem w Sandomierzu na podróżnych czeka specjalny autobus dowożący wszystkich posiadających bilet kolejowy pod Bramę Opatowską. Odjazd z Rzeszowa o godz. 7.18 (szynobus pojedzie przez Głogów Młp., Kolbuszową, Tarnowską Wolę oraz Tarnobrzeg), przyjazd do Sandomierza na godz. 9, a pod Bramę Opatowską około 9.20. O godzinie 16.15 specjalny autobus zabierze podróżnych w drogę powrotną z przystanku przy Bramie Opatowskiej, by dowieść na pociąg, który odjedzie z Sandomierza o godz. 16.53.

Kolejna nowość tegorocznych wakacji to połączenie międzynarodowym pociągiem Polregio do słowackich Medzilaborzec. „Wojak Szwejk”, bo taką nazwę otrzymał pociąg, pokonuje częściowo trasę „Pierwszej Węgiersko-Galicyjskiej Kolei Żelaznej”, która została wybudowana w XIX wieku. Pociąg przekracza granicę tunelem pod Przełęczą Łupkowską, a następnie wjeżdża na teren Słowacji i zatrzymuje się na stacji Medzilaborce. W Medzilaborcach można zwiedzić muzeum poświęcone twórczości Andy’ego Warhola.

Odjazd z Rzeszowa o godz. 5.53, do Medzilaborzec dojeżdża o godz. 10.31, stamtąd o godz. 12.16 jedzie do Sanoka, dojeżdża do tego miasta o godz. 15.50. Później jedzie z powrotem do Medzilaborzec i jest tam o godz. 17.35. O godzinie 17.48 rusza do Rzeszowa i do stolicy Podkarpacia dojeżdża o godz. 22.05.

Jest też jeszcze jeden wakacyjny pociąg – tym razem w kierunku Zamościa. Odjazd z Rzeszowa o godz.7.05, przyjazd o godz. 12.06, z powrotem odjazd z Zamościa o godz. 16.59, przyjazd do Rzeszowa o godz. 21.39.

