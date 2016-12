Podczas terapii robią cudne rzeczy

TARNOBRZEG. Są niepełnosprawni, ale pod okiem niezwykłych terapeutów z niczego potrafią robić niezwykłe przedmioty, których nie powstydziłyby się uznane galerie.

Magiczne rzeczy dzieją się podczas zajęć w Warsztatach Terapii Zajęciowej przy Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnobrzegu. Podopieczni, którzy na nie uczęszczają, tworzą małe i większe dzieła, którymi zachwycono się właśnie podczas konkursu, któremu patronowała żona prezydenta Polski – Agata Kornhauser-Duda.

XIV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego – Sztuka Osób Niepełnosprawnych odbywała się w tym roku pod hasłem „Gdy w sercu kwitnie muzyka”.

- W kategorii „rzeźba kameralna i płaskorzeźba” za najlepszą uznano pracę wykonaną przez Pawła Lipca pod kierunkiem terapeuty Piotra Bednarskiego. WTZ otrzymały z tego tytułu bon o wartości 6 tys. złotych, które chcemy przeznaczyć na zakup samochodu służącego do transportu naszych podopiecznych – mówi Dariusz Dul, kierownik działu rehabilitacyjnego. – Potrzebujemy takiego samochodu i mamy już ze środków PFRON 75 proc. kwoty potrzebnej na ten cel, liczymy, że organizatorzy konkursu pozwolą nam wygraną kwotę wydatkować także na ten cel. Jeśli nie, to będziemy nadal szukać sponsorów, którzy nam w tym zakupie pomogą.

A że warto pomóc podopiecznym WTZ nie trzeba przekonywać tych, którzy widzieli ich prace. Oprócz Pawła Lisa, w tym samym konkursie doceniono bowiem także jeszcze Michała Tutkę. WTZ znalazły się także w wąskim gronie 12 spośród 700 placówek, zaproszonych do udziału w wystawie prac plastycznych, którą organizuje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Co więcej, to właśnie tarnobrzeskie WTZ zostały poproszone o przygotowanie oprawy graficznej tej imprezy.

Małgorzata Rokoszewska