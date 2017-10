Podkarpaccy muzycy oskarżeni o zbiorowy gwałt

PODKARPACIE, SANTA ANA (USA). Według amerykańskiego prawa, członkom zespołu Decapitated grozi dożywocie.

Jak informuje agencja Associated Press, czterej członkowie deathmetalowego zespołu Decapitated (jeden z nich pochodzi z Krosna, a drugi z Rzeszowa) zostali oskarżeni o zbiorowy gwałt. Ich ofiarą podczas koncertu w mieście Spokane (stan Waszyngton) miała paść jedna z fanek. We wtorek informowaliśmy, że muzycy zostali zatrzymani pod zarzutem uprowadzenia kobiety. Teraz jednak amerykański sąd powiadomił, że sprawa dotyczy gwałtu na jednej z dwóch fanek, które przebywały w autobusie muzyków. Za to grozi im dożywotnie więzienie.

Muzycy z zespołu Decapitated zostali aresztowani 8 września w Santa Ana (stan Kalifornia). Sprawa domniemanego gwałtu zbiorowego dotyczy innego, wcześniejszego koncertu, który odbył się 31 sierpnia w Spokane. To po jego zakończeniu, jak poinformowała policję fanka, miało dojść do tego zdarzenia. Kobieta twierdzi, że wraz z koleżanką została zaproszona przez muzyków do ich autobusu na drinka. W środku źle się poczuła i poszła do łazienki. Poszedł za nią jeden z mężczyzn. Fanka próbowała go wypchnąć, ale wykręcił jej rękę i przycisnął do zlewu. Tam zgwałcili ją wszyscy czterej muzycy. Potwierdziła to jej koleżanka, która powiedziała policji, że gwałtu dokonano na jej oczach.

Mariusz Andres