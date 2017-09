Podkulski ma trafić do więzienia za 2 miesiące

RZESZÓW. Znany rzeszowski biznesmen nie pojawił się we wtorek w sądzie. Posiedzenie, na którym zapadła decyzja o jego przyszłości, było niejawne.

Do 19 listopada odroczył we wtorek Sąd Okręgowy w Rzeszowie wykonanie kary pozbawienia wolności Ryszardowi Podkulskiemu i jego zięciowi Marcinowi B., którzy zostali skazani prawomocnym wyrokiem na – kolejno – 3 i 2,5 roku więzienia za wyprowadzenie majątku z Rzeszowskich Zakładów Graficznych S.A. Obaj domagali się, by sąd pozwolił im pozostać na wolności przez najbliższe pół roku.

Posiedzenie, podczas którego zapadła ta decyzja, odbywało się za zamkniętymi drzwiami. We wtorek w sądzie nie pojawił się ani Ryszard Podkulski, ani jego zięć – Marcin B. Zjawiła się natomiast żona Marcina B., która przesłuchiwana była w charakterze świadka. Miała potwierdzić tezy zawarte we wniosku biznesmenów o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności. Ryszardowi Podkulskiemu pół roku, o którym była w nim mowa, miało wystarczyć na uregulowanie spraw związanych z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą i załatwienie z bankami formalności związanych z tym, że na firmach, które reprezentuje ciążą wielomilionowe kredyty. Marcin B., prócz czasu na załatwienie spraw firmowych, chciał zyskać czas na przygotowanie członków rodziny do tego, że będzie on odbywał karę.

Ostatecznie wniosek biznesmenów został uwzględniony przez sąd, ale jedynie częściowo. Zamiast pół roku pozostaną na wolności przez 2 miesiące. Zdaniem sądu, jest to wystarczający czas na załatwienie spraw biznesowych.

Katarzyna Szczyrek