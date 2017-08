Podświetlana kładka, podwyżki dla urzędników i 300 nowych drzew

RZESZÓW. Radni przyjęli uchwałę zmieniającą budżet miasta.

Jak na każdej sesji Rady Miasta Rzeszowa, również na ostatniej nie obyło się bez zmian w miejskim budżecie. Z publicznej kasy przeznaczone zostaną środki m.in. na podświetlenie kładki na Wisłoku, zakup psa tropiącego dla Policji, podwyżki dla urzędników czy nasadzenie 300 nowych drzew na pasach zieleni.

Na podwyżki wynagrodzeń miasto przeznaczy dodatkowo prawie 307 tys. zł. Pieniądze te trafią do pracowników Teatru Maska (ok. 73 tys. zł), Rzeszowskiego Domu Kultury (ok. 94 tys. zł), Biura Wystaw Artystycznych (ok. 28 tys. zł), Galerii Fotografii (ok. 8,5 tys. zł), Estrady Rzeszowskiej (ponad 20 tys. zł), Muzeum Dobranocek (11 tys. zł) i Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie (ponad 70 tys. zł). Zaplanowano też dodatkowe środki na imprezy organizowane przez miasto, łącznie ok. 180 tys. zł.

Tysiące na iluminacje

150 tys. zł radni zaklepali na wykonanie iluminacji pieszej kładki nad Wisłokiem. Obecnie kładka jest remontowana, a koszt tych prac wynosi ok. 280 tys. zł. Ma ona zostać oddana do użytku we wrześniu.

Kolejne 100 tys. zł pójdzie na rewitalizację pasów drogowych. Zarząd Zieleni Miejskiej planuje nasadzenie ok. 300 sztuk drzew na terenie pasów zieleni przy pasach drogowych. 20 tys. zł zarezerwowano na utwardzenie ciągu pieszego przy fontannie multimedialnej. Zarezerwowanie ponad 50 tys. zł na II etap budowy oświetlenia ul. Wadowickiej umożliwi ogłoszenie przetargu na to zadanie. Oświetlony zostanie również zieleniec przy ul. Wiktora. Za wykonanie 13 punktów oświetleniowych miasto chce zapłacić ok. 110 tys. zł.

Sporo pieniędzy pójdzie też na zdrowie. W związku z przebudową i rozbudową Bloku Operacyjnego Szpitala Miejskiego w Rzeszowie, planowany jest zakup specjalistycznego sprzętu medycznego. Ponadto planuje się zakup ramienia C dla potrzeb Bloku Operacyjnego Oddziału Urazowo-Ortopedycznego oraz tomografu okulistycznego. Na ten cel miasto przeznaczy 1 mln 440 tys. zł. Dodatkowe 230 tys. zł zostanie przeznaczone na zintegrowany system informatyczny dla bloku operacyjnego w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie.

Nowy budynek dla strażaków

300 tys. zł trafi na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. Zaplanowane środki przeznaczone będą na opracowanie dokumentacji oraz uzyskanie pozwoleń na budowę strażnicy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 3 w Rzeszowie. Zadanie będzie realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie.

Za kolejne 90 tys. zł z miejskiej kasy planowany jest zakup motocykla wielozadaniowego, który w ramach umowy użyczenia zostanie udostępniony m.in.: Straży Miejskiej, Policji, Straży Pożarnej. Natomiast 7 tys. zł Komenda Miejska Policji w Rzeszowie dostanie na zakup psa do wykrywania materiałów wybuchowych.

Ze względu na brak możliwości dofinansowania ze środków UE z budżetu wypadły m.in. takie zadania jak utworzenie Ośrodka Wsparcia dla osób z otępieniami w tym w chorobie Alzheimera przy ul. Litewskiej 2a w Rzeszowie (szacowany koszt – ok. 74 tys. zł), czy modernizacja budynku MOPS przy ul. Skubisza 4 wraz z zagospodarowaniem terenu – ok. 192,5 tys. zł.

