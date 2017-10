Awans dopiero w niedzielę

PIŁKA NOŻNA. ELIMINACJE MŚ 2018. Biało-czerwoni zrobili, co do nich należało ale na awans muszą poczekać do niedzieli.

Reprezentacja Polski wygrała w czwartek w Erewaniu przedostatni mecz eliminacji do przyszłorocznych mistrzostw świata. Biało-czerwoni rozgromili w nim Armenię 6-1, a klasą samą w sobie był Robert Lewandowski, strzelec trzech bramek. Dzięki nim, napastnik biało-czerwonych i Bayernu Monachium wysunął się na czoło klasyfikacji najlepszych strzelców eliminacji (15 goli) oraz został najskuteczniejszym piłkarzem w historii polskiej reprezentacji. Lewandowski ma obecnie na koncie 50 goli i o 2 wyprzedził dotychczas najskuteczniejszego Włodzimierza Lubańskiego (48 goli). – Jest to wyjątkowe uczucie, które chyba powoli będzie do mnie docierało. To na pewno duże szczęście, że udało mi się zdobyć 50 bramek i przeskoczyć legendę w wieku 29 lat – mówił po meczu Lewandowski. Po pół godzinie Polska prowadziła już 3-0, jednak gospodarze wykorzystali chwilę rozluźnienia w naszych szeregach i jeszcze przed przerwą zdobyli – jak się później okazało – honorową bramkę. – Od początku zawodnicy byli bardzo dobrze nastawieni, widać było wielką koncentrację na boisku. Graliśmy zgodnie z planem, odbieraliśmy piłkę rywalom i kreowaliśmy sytuacje podbramkowe. Uważam ten mecz za dobry, brawa dla zawodników za determinację – stwierdził Adam Nawałka, selekcjoner polskiej reprezentacji. Ta po zakończeniu meczu w Erewaniu, czekała na wynik meczu Czarnogóra – Dania. Remis w tym starciu, już w czwartek zapewniłby Polsce awans na mundial. Spotkanie zakończyło się ostatecznie wygraną Danii 1-0 i biało-czerwoni na przypieczętowanie awansu musieli czekać do niedzieli.

ARMENIA – POLSKA 1-6 (1-3)

0-1 Grosicki (2.), 0-2 Lewandowski (18.), 0-3 Lewandowski (25.), 1-3 Hambardzumjan (39.), 1-4 Błaszczykowski (58.), 1-5 Lewandowski (64.), 1-6 Wolski (89.)

ARMENIA: Meliksetjan – Howhannisjan, Hambardzumjan, Woskanjan, Edigarjan, Kadimjan (62. E. Malakjan), Korjan (66. Manuczarjan), G. Malakjan, Mchitarjan, Adamjan (74. Manojan), Barseghjan

POLSKA: Szczęsny – Piszczek, Glik, Pazdan (85. Cionek), Bereszyński, Linetty (59. Mączyński), Krychowiak, Błaszczykowski, Zieliński, Grosicki (72. Wolski), Lewandowski.

Sędziował Matej Jug (Słowenia). Żółta kartka Manojan. Widzów 5 tys.

mj