- Polacy, grajmy do jednej bramki!

SuperWywiad z prof. Wacławem Wierzbieńcem, historykiem z Uniwersytetu Rzeszowskiego.

- W Super Nowościach opisywaliśmy ostatnio błąd urzędników miejskich oraz Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych. Nieznajomość historii sprawiła, że na osiedlu Piastów w Rzeszowie zawisły tabliczki z ulicą Króla Bolesława Krzywoustego, który królem Polski nie był. Szokuje to Pana Profesora czy może nie warto kruszyć kopii o wydarzenia sprzed dziewięciu stuleci?

- Kto nie podejmuje działań, ten nie popełnia pomyłek. Zabrakło profesjonalizmu, ale to raczej nie była zła wola urzędników, tylko ludzki błąd. Wypadek przy pracy.

- Nie wymagam, żeby wszyscy znali „Balladę o cudownych narodzinach Bolesława Krzywoustego” Ewy Demarczyk według Galla Anonima. Tam już w pierwszej zwrotce jest: Bolesław, książę wsławiony. Ale przecież wystarczyło zajrzeć do Wikipedii, dwie minuty roboty i nie ma obciachu. Pytanie, czy edukacja historyczna jest nam dziś potrzebna? Król czy książę, co za różnica…

- To jest szerszy problem związany z naszą wiedzą historyczną, tożsamością narodową, przywiązaniem do miejsca zamieszkania. Wreszcie, zwracaniem uwagi w życiu publicznym na tradycje i dzieje ojczyste. Są wakacje, wielu osobom może się wydawać, że wiedza dotycząca Średniowiecza jest mało przydatna. Ale to błąd, bo powinniśmy znać ciąg zdarzeń przyczynowo-skutkowych. Nie możemy budować własnej tożsamości wyłącznie na martyrologii albo drugiej wojnie światowej. Trzeba znać początki państwa polskiego! Gdy spytamy, skąd nasz ród, gdy śpiewamy Mazurka Dąbrowskiego, trudno nie wrócić do epoki napoleońskiej, wojen włoskich czy XIX-wiecznych powstań narodowych. Życie zmusza nas do wyścigu, wyrachowanego spojrzenia na rzeczywistość, ale w głębi duszy pozostaliśmy narodem romantyków. Kwestie wolności, przywiązania do tradycji i do państwa są u nas bardzo głębokie. Orzeł w koronie, flaga, barwy narodowe – fascynacja Polaków tymi symbolami stanowi dowód, że jesteśmy patriotami.

- W liceum uczniowie mają 2 godziny historii plus przedmiot uzupełniający historia i społeczeństwo. Mało to czy dużo?

- Historia w szkole jest marginalizowana, mówię o tym od lat. Z drugiej strony, szkoła wszystkiego nie załatwi. Bo nie chodzi o to, żeby wymienić rządkiem władców Polski albo nauczyć się na pamięć kilku dat. Historia to również literatura, pieśni, rzeźba, malarstwo, architektura – wszystko na co składa się dziedzictwo kulturowe kraju.

- Historia powinna łączyć, tymczasem dzieli Polaków. Dla jednych Lech Wałęsa był bohaterem, dla drugich – zdrajcą. Niezwykłe emocje budzą Żołnierze Wyklęci. To polska specyfika czy gdzie indziej jest podobnie?

- Oczywiście, że jest podobnie. Podziały społeczne były, są i będą. Nasi przodkowie ścierali się, gdy wprowadzano do Polski chrześcijaństwo, wielkie emocje budziło zlecenie zabójstwa biskupa krakowskiego, późniejszego świętego Stanisława, przez Bolesława Śmiałego. Można by tak wymieniać bez końca, ale przesłanie jest takie, że każdy obywatel ma prawo do artykułowania swoich poglądów. Trudno przecież wymagać, żeby całe społeczeństwo myślało tak samo. Gloryfikujemy dziś II Rzeczypospolitą i Józefa Piłsudskiego, zapominając często, że wtedy podziały były ogromne. Za mało jest w Polsce szacunku dla drugiego człowieka, a mnie się marzy, żebyśmy budowali na tym, co dobre i szlachetne. Powinniśmy bronić naszych wartości narodowych, to do czego jesteśmy przywiązani: ojczyzny, rodziny i Boga. Powtarzam pewne myśli z przemówienia Donalda Trumpa, ale bardzo mi się ono podobało. Warto je zapamiętać.

Rozmawiał TOMASZ SZELIGA